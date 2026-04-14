La familia Benetón +2, la nueva película de Atresmedia Cine con Leo Harlem y el Langui, se estrena en cines este viernes

Este viernes 17 de abril llega a los cines La familia Benetón +2, la nueva comedia familiar de Atresmedia Cine. Joaquín Mazón dirige de nuevo a Leo Harlem y el Langui en esta secuela de La familia Benetón, uno de los mayores éxitos del cine español en 2024 con más de 600 mil espectadores.

En palabras de su director, esta nueva entrega, rodada en diversas localizaciones de Madrid y Canarias, es "el doble de divertida, el doble de caótica y el doble de emotiva". La familia Benetón +2 cuenta con un argumento de Curro Velázquez y un guion de Curro Velázquez y Benjamín Herranz.

Leo Harlem y el Langui vuelven a estar acompañados por los niños Alí Dia, Diego Montejo, Gala Bichir, Meilin Chen y Kamsiyochi Ngene, que interpretan de nuevo a la prole de Toni Benetón. También regresan Pepe Viyuela, Llum Barrera e Iñaki Miramón, a los que se suman Enrique Villén y Anabel Alonso y la colaboración especial de los Masaka Kids.

Sinopsis

Cuando Toni Benetón (Leo Harlem) cree que tiene todo bajo control en su entrañable y divertida familia multicultural, la llegada de dos nuevos bebés pondrá patas arriba la casa y a toda la familia. Los problemas crecen por partida doble pero las aventuras también.

La familia Benetón +2 es una producción de Atresmedia Cine, Familia Benetón 2 AIE, Bowfinger International Pictures, Esto También Pasará y Glow en coproducción con SDB Films con la participación de Atresmedia, Netflix, Mogambo y Crea SGR, en asociación con Film Factory y con el apoyo del ICAA. Distribuida en cines por Beta Fiction Spain.

Atresmedia Cine, motor del cine español

ATRESMEDIA CINE lleva 25 años siendo uno de los principales motores de la industria cinematográfica española. La productora del grupo ATRESMEDIA nació con el objetivo de fomentar el cine español en la gran pantalla, utilizando al máximo el potencial de ATRESMEDIA, con sus canales de televisión y cadenas de radio, como vías de comunicación.

Las películas de ATRESMEDIA CINE abarcan una gran diversidad de géneros cinematográficos y de públicos, firmadas tanto por profesionales consolidados como por grandes promesas del sector. En su filmografía se encuentran éxitos de crítica y espectadores como La isla mínima, El reino, Vicky Cristina Barcelona, 3 metros sobre el cielo, Casa en llamas, las sagas Torrente y Padre no hay más que uno, y éxitos internacionales como El cuerpo y Contratiempo de Oriol Paulo. En su palmarés cuenta con cincuenta premios Goya, entre ellos dos premios a la mejor película para La isla mínima y La infiltrada, y la nominación al Oscar a la mejor película de animación para Klaus. ATRESMEDIA CINE también apuesta por el circuito de festivales como socio mediático del Festival de Málaga desde su inicio.

ATRESMEDIA CINE lidera desde hace años la taquilla del cine español. En 2025 ha sumado más de 3,5 millones de espectadores en salas de cine y ha logrado números 1 de taquilla con títulos como Padre no hay más que uno 5 de Santiago Segura, la película española más taquillera del año con más de 2 millones de espectadores, Sin cobertura de Mar Olid y Siempre es invierno de David Trueba. Entre sus éxitos recientes también se incluyen Mikaela de Daniel Calparsoro y Un funeral de locos de Manuel Gómez Pereira.

La productora cinematográfica de ATRESMEDIA continúa reforzando su labor creativa y de producción con nuevos proyectos. Entre sus estrenos de este año se encuentran Abuela tremenda de Ana Vázquez, La Fiera de Salvador Calvo, Torrente Presidente de Santiago Segura, el mayor éxito de taquilla del cine español en una década con más de 3,5 millones de espectadores, La familia Benetón +2 de Joaquín Mazón, Cada día nace un listo de Arantxa Echevarría, Todos los colores de Beatriz de Silva, Viaje al país de los blancos de Dani Sancho, La bola negra de Javier Calvo y Javier Ambrossi y Karateka de Aritz Moreno, entre otras. También seguirá ejerciendo el papel del motor del cine español participando en más de diez rodajes a lo largo de 2026.