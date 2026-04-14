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Mejores Momentos | 14 de abril

¡Manu pierde el dinero que la había quitado a Marina tras caer en la quiebra!

El madrileño ha usado el gajo del ‘me lo quedo’, que le había entregado la propia Marina, para arrebatarla el dinero de su marcador.

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¡Manu pierde el dinero que la había quitado a Marina tras caer en la quiebra!

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Adrián Moreno
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Tras caer en el ‘se lo doy’, Marina ha decidido entregarle a Manu todos los gajos de su atril, ya que era el siguiente en tirar. Cuando Manu ha tirado y ha caído en el gajo de los 150€, no ha dudado en emplear la ‘doble letra’ que le había entregado la madrileña para colocarse con 500€ en su marcador.

La propia Marina, después de esto, le ha animado a que utilizara el ‘me lo quedo’ para quitarle los 350€ que ella misma había perdido en un ‘pierde turno’, Manu, un tanto dubitativo, se ha decidido a usarlo, colocándose con 850€, pero sin saber la resolución del panel.

Jorge Fernández ha querido recalcar la deportividad de Marina, que ha instado a su compañero a quitarle su propio dinero. Finalmente, Manu ha tenido que tirar y ha acabado cayendo en una ‘quiebra’ que le ha hecho perder todo lo que había ganado.

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