Pablo Castellano, la "mina de exclusivas" que vuelve a avivar los rumores entre Tana Rivera y Roca Rey por una foto

María Pombo ha sido durante años una de las grandes protagonistas de la prensa rosa, pero ahora parece haber cedido ese "trono" a su marido, Pablo Castellano, convertido sin querer en toda una "mina de exclusivas". El constructor vuelve a estar en el centro de la polémica tras compartir una fotografía de una escapada con amigos que ha dado mucho de qué hablar. En la imagen, que reunía a treinta personas, aparecían Tana Rivera y Roca Rey muy cercanos, en pleno revuelo mediático por los rumores de romance entre ambos. En este carrusel se encuentra la comentada imagen:

No es la primera vez que Pablo deja pistas sin darse cuenta... Ya ocurrió con el famoso comentario del "séptimo nieto", que terminó destapando el embarazo de Lucía Pombo antes de su confirmación oficial. Ahora, esta nueva imagen ha reavivado todas las sospechas sobre la relación entre Tana y el torero peruano.

Ante las bromas de los periodistas, que ya le ven fichando por agencias por su capacidad para generar titulares, Pablo se mostró sorprendido y aseguró no entender el revuelo. Fue entonces cuando María, entre risas, le lanzó un cómplice "Pablo, tío" recordando el episodio de "los siete nietos". Aun así, él quiso dejar claro en todo momento que no estaba confirmando nada sobre la supuesta relación: "Yo lo único que puedo decir es que éramos treinta amigos pasándolo fenomenal", explicó, insistiendo en que se trataba de un plan entre amigos con comida, caballos y un muy buen ambiente.

Pablo Castellano y María Pombo ante las cámaras | Gtres

Además, Pablo recalcó que ninguno de los que estuvieron allí, incluidos Tana y Roca Rey, le ha pedido retirar la imagen, restando así importancia a la polémica. "Nadie nos ha dicho nada", aseguró, antes de zanjar el tema con un mensaje conciliador: "Que ella esté feliz y que él esté feliz, yo no tengo nada que decir", Mientras tanto, María Pombo, desde un segundo plano, no podía evitar la risa, reflejando así la incomoda situación que estaba viviendo la pareja.