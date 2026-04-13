“¡Come del suelo!”: la humillación de Ecmel a Kaya termina en una brutal pelea

Kaya ha entrado en la cárcel y se ha encontrado con la peor de las sorpresas: su tío Ecmel le estaba esperando con un grupo de presos. Sin dejarlo tranquilo ni medio segundo, el hombre se ha burlado de su sobrino recordándole que la última vez que le vio era solo un niño y le ha presionado de mala manera para que probara bocado: "¿Qué te preocupa? ¿Que te dé cagalera?".

Pero la tensión ha estallado cuando Ecmel ha sacado su lado más oscuro. Ha tirado la comida y ha intentado obligar a Kayaa comer del suelo mientras le pegaba. Ecmel no acepta que Kaya esté enamorado de su hija Zerrin y le ha dejado claro que piensa casarla con otro hombre mientras él se pudre entre rejas. "¡Ahora come! ¡Come del suelo!", le ha gritado con desprecio.

Kaya, lejos de arrugarse por las amenazas de su tío, ha sacado fuerzas y se ha revuelto contra él en una pelea muy dura. En apenas unos segundos, Kaya ha conseguido darle la vuelta a la situación y le ha devuelto la humillación: "¡Come tú, tío! ¡Come tú del suelo!". La pelea ha acabado con la llegada de los guardias, pero está claro que Ecmel piensa hacerle mucho más daño a su sobrino.