Antonia, acusada en 100 juicios porque han utilizado su DNI para estafar: "Están vendiendo coches y tractores en mi nombre"

Antonia se enfrenta a 100 juicios por presunta estafa, en las que se le acusa de algo que no ha hecho. Todo viene a raíz de una suplantación de identidad, en la que están usando su DNI para estafar a otras personas.

Los estafadores consiguieron la documentación a raíz de la venta de un coche. Antonia pensó que era algo legal y ofreció sus datos sin pensarlo, incapaz de imaginar que la utilizarían para delinquir. "Quise comprar un coche por Facebook a una mujer", recuerda.

Ahora, Antonia está citada a declarar en 100 juicios. "No quiero que mi vida se resuma en pagar un abogado e ir a juicios para defenderme", señala, "aunque a los que he acudido por ahora, me los han archivado".

La situación es tan grave, que Antonia asegura que le está costando la salud mental. Nadie le ofrece una solución y debe hacer frente a 100 juicios que no le corresponden.