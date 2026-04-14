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El obispo de Orihuela-Alicante compara a Trump con "la niña del exorcista"

El obispo dice que las palabras del papa fueron "increíbles, bellísimas y profundísimas" y que molestaron a "la fiera", a Trump.

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La guerra de Irán sigue enfrentando al presidente de Estados Unidos con la Iglesia. A las palabras del papa León XIV contra el conflicto armado se le suman las de José Ignacio Munilla, obispo de Orihuela-Alicante. En el programa 'Sexto continente' de Radio María ha comparado a Trump con la niña del exorcista.

Munilla afirma en el programa que el presidente estadounidense está en contra del papa después de que León XIV enviase un mensaje desde la Basílica de San Pedro para que los que tengan capacidad de elegir entre la guerra o la paz que elijan lo último.

El obispo dice que las palabras del papa fueron "increíbles, bellísimas y profundísimas" y que molestaron a "la fiera", a Trump, quien se "revolvió como la niña del exorcista con el agua bendita". Munilla sí que ha mencionado al presidente de Estados Unidos, pero el papa no le mentó directamente.

Munilla defiende las palabras del papa porque dice que "Trump está optando por el camino de la guerra y no la paz", por lo que León XIV ha reaccionado de esa forma, ante las críticas del presidente estadounidense.

También ha reprochado que "hay gente que se está forrando con operaciones en la Bolsa, con el petróleo y el gas" y que algunos dirigentes están jugando con información privilegiada. "Ahora voy a dar una noticia que va a hacer subir y bajar las bolsas, pero a ti te lo digo un cuarto de hora antes para que compres o vendas y te forres".

Además, ha criticado a Trump por alardear de una victoria militar cuando en realidad "mata a gente inocente, destrozando familias". Según Munilla "hay un delirio de omnipotencia: la idolatría de creerse que soy el dueño del mundo".

Trump no se disculpará con el papa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que no se disculpará con el papa León XIV por las declaraciones en las que le acusa de ser "débil con el crimen" porque el pontífice dijo "cosas que están mal" en referencia a sus críticas a la guerra en Irán. "Él estaba muy en contra de lo que estoy haciendo con respecto a Irán, y no se puede permitir un Irán nuclear; el papa León XIV no estaría contento con el resultado final. Tendríamos cientos de millones de personas muertas, y eso no va a suceder. Así que no puedo (disculparme)", ha afirmado.

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