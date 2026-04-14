Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores Momentos | 14 de abril

Marina consigue su primera ola… ¡gracias a un robot aspirador!

Pese a que la concursante ha resuelto con 100€ en su marcador, ha conseguido llevarse el premio.

1_Premio

Marina consigue su primera ola… ¡gracias a un robot aspirador!

Publicidad

Adrián Moreno
Publicado:

Marina ha conseguido uno de los premios mejores valorados de La Ruleta de la Suerte. La concursante del atril rojo ha levantado el gajo de un robot aspirador valorado en 450€, que, sumado a lo que ya tenía, le ha permitido conseguir un panel de más de 500€.

Sin embargo, durante el panel, Marina no ha tenido la fortuna de caer en gajos de gran valor o ha tenido que comprar vocales cuando empezaba a tener más dinero en su marcador, por lo que ha tenido que resolver con 100€.

Además, la concursante ha conseguido caer en diferentes gajos que la proporcionaran una ventaja para el resto del programa, como el de ‘todas las vocales’, ‘empiezo yo’ o la ‘ayuda final’.

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

3_Quiebra

¡Manu pierde el dinero que la había quitado a Marina tras caer en la quiebra!

Susana Díaz, sobre la imputación de Begoña Gómez.

Susana Díaz carga contra el ministro Bolaños por criticar el procesamiento de Begoña Gómez: "No se ha contenido"

2_Manu

Marina pierde el ‘super comodín’ y Manu aprovecha para llevarse un panel de 650€

1_Premio
Mejores Momentos | 14 de abril

Marina consigue su primera ola… ¡gracias a un robot aspirador!

Análisis del viaje de Pedro Sánchez a China
SÁQNCHEZ VIAJA A CHINA

Leticia Chen analiza la visita de Pedro Sánchez a China: "El 'no a la guerra' de Sánchez ha gustado mucho en Pekín"

Alubia blanca con mejillones
Para 4 personas

Alubia blanca con mejillones, de Arguiñano: "Un platazo de legumbres en media hora"

Karlos Arguiñano ha demostrado una vez más que elaborar un guiso de legumbres es muy fácil y rápido. El cocinero asegura que este tipo de platos es el que aconseja a sus nietos mayores independizados.

Condena a Óscar Freire.
Ciclista condenado

Óscar Freire, condenado tras la denuncia de su mujer: "Hay una clara intromisión a la privacidad"

La esposa del exciclista denuncia vigilancia extrema, micrófonos, GPS y duplicación de WhatsApp, en un caso que ha terminado con una condena por injurias y una orden de alejamiento.

Huevos rellenos de atún

La receta casera más fácil de Karlos Arguiñano: huevos rellenos de atún

Muerte por negligencia.

Los profesores dejaron solo a Mario en el viaje de estudios y el joven murió en Bélgica: pidió ayuda a su familia antes de morir

Carlos Alsina en Espejo Público.

Carlos Alsina, sobre la defensa de Pedro Sánchez a su mujer Begoña Gómez: "No tenía que haber puesto a sus ministros como si fueran comentaristas"

Publicidad