Marina consigue su primera ola… ¡gracias a un robot aspirador!

Marina ha conseguido uno de los premios mejores valorados de La Ruleta de la Suerte. La concursante del atril rojo ha levantado el gajo de un robot aspirador valorado en 450€, que, sumado a lo que ya tenía, le ha permitido conseguir un panel de más de 500€.

Sin embargo, durante el panel, Marina no ha tenido la fortuna de caer en gajos de gran valor o ha tenido que comprar vocales cuando empezaba a tener más dinero en su marcador, por lo que ha tenido que resolver con 100€.

Además, la concursante ha conseguido caer en diferentes gajos que la proporcionaran una ventaja para el resto del programa, como el de ‘todas las vocales’, ‘empiezo yo’ o la ‘ayuda final’.