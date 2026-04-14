Nueva batalla campal en un partido de fútbol regional en Las Palmas de Gran Canaria

El fútbol regional de Canarias se vuelve a situar en el centro de la polémica este fin de semana tras una nueva batalla campal en un encuentro disputado en el Polideportivo López Socas, en Las Palmas de Gran Canaria.

El partido celebrado este sábado día 11 de abril a las 16:00h y que enfrentaba a la Unión Deportiva San Antonio y el Puertos de Las Palmas B, terminó convertido en un escenario de violencia brutal entre jugadores, miembros de ambos equipos, y aficionados. Una pelea multitudinaria en la que la tensión fue en aumento desde el comienzo del partido con constantes insultos y discusiones que obligaron al árbitro a detener el juego en repetidas ocasiones.

Según algunos testigos, el ambiente ya era tenso antes del descanso pero la situación se agravó notablemente en la segunda mitad cuando las continuas interrupciones, faltas, protestas y provocaciones entre los futbolistas, provocaron que el partido llegara a detenerse durante aproximadamente 15 minutos. Fue en ese momento cuando estalló la violencia y en cuestión de segundos, varios jugadores comenzaron a agredirse físicamente y se desencadenó una brutal trifulca en el terreno de juego.

En la pelea no solo se vieron implicados los futbolistas, sino que también se produjeron momentos de gran tensión entre personas aficionados que se encontraban en las gradas y ante la gravedad de los hechos, fue necesaria la intervención de efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional. Los agentes actuaron con rapidez para disolver la pelea, separar a los implicados y evitar que los incidentes fueran a más, logrando que no hubiera personas heridas de gravedad.

El suceso ha generado de nuevo una gran preocupación en el ámbito deportivo local ya que la imagen de violencia vivida en el López Socas no es ni mucho menos la primera de este tipo. Estos episodios violentos no son casos aislados y las personas relacionadas con este deporte reclaman un refuerzo en la seguridad, mayor control arbitral y sanciones más contundentes para evitar que situaciones similares se repitan tan a menudo.

Por el momento, se espera que los organismos competentes analicen lo sucedido y adopten medidas disciplinarias contra los responsables ya que lo ocurrido deja una imagen que contrasta con los valores de respeto y deportividad que deben regir el deporte, especialmente en categorías donde el componente formativo de los jóvenes resulta fundamental.

En un vídeo grabado por un espectador, que se ha hecho viral, se puede observar la magnitud de la pelea con decenas de implicados y personas que tratan de separarlos. Está previsto que el Comité de Competición y Disciplina imponga la sanción correspondiente en su sesión ordinaria de este miércoles.

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