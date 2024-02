La lección de vida de Raquel Estúñiga paciente de ELA:" Echo de menos abrazar, sobre todo a mi hija"

Raquel Estúñiga padece ELA , esclerosis lateral amiotrófica. Una enfermedad del sistema nervioso que afecta las neuronas del cerebro y la médula espinal. La ELA hace perder el control muscular. El periodista Alonso Caparrós, ha entrevistado a Raquel y ella nos ha contado su historia. Alonso nos cuenta que hay que agradecerle a Raquel esta entrevista y la entrada en su casa.

"Hay que agradecérselo a ella, ella es la que ha sido generosa y la que ha querido contarnos su día a día"

Lo primero que le preguntó a la doctora cuando le diagnosticaron fue el tiempo estimado de vida. Nos cuenta que cuando está su hija cerca siempre está mejor y piensa que puede disfrutar de ella un día más. Cuenta que si ella no está se levanta triste.

"Doctora, cuanto tiempo me queda de vida"

Nos cuenta que a día de hoy es totalmente dependiente, se encarga de ella una persona que tienen contratada, además de su madre. También cuenta con ayuda psicológica y le ayuda mucho estar con la familia y poder hablar con las personas que sufren la misma enfermedad.

"Tenemos un grupo de WhatsApp de personas afectadas y cuidadores en el que nos contamos nuestras inquietudes y miedos"

Entre sus mayores miedos está el de morir ahogada por no poder respirar o no tener la capacidad económica para poder costearse los cuidado o el no poder ver a su hija. Tiene una ilusión que seguramente cumpla este mes de septiembre, hacer el camino de Santiago con su hija, su madre y su cuidadora. Un sueño que su padre no puedo hacer por culpa de un cáncer, y un reto para Raquel, en memoria de este.

"Si hay algo con lo que me siento realmente orgullosa y realizada es ayudando a otras personas que sufren ELA"

Nos cuenta que echa de menos abrazar, sobre todo a su hija, hacer millones de cosas con ella. "Lo que más me gusta es estar a su lado. También echo de menos cantar, bailar, jugar al pádel, cocinar e incluso los atascos mañaneros para ir a trabajar", relata. Por último nos cuenta que con el sufrimiento se aprende a vivir de otra manera, disfrutando del día a día.