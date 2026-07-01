Dimite Lara Hernández de todos sus cargos en Sumar tras archivarse su denuncia de acoso

Antes de celebrarse la asamblea general de Movimiento Sumar, su coordinadora general, Lara Hernández, ha abandonado la formación tras archivarse la investigación interna por un caso de acoso, que ha calificado como "una campaña de desprestigio" contra ella.

Denuncia haber sufrido una serie de "mentiras" e "injurias", que se han demostrado ser falsas, desde hace cuatro meses periodo en el que se inició la investigación. Este martes concluía el plazo de presentación de la lista para la reelección en el cargo, que tendrá lugar en la cita congresual del partido el próximo 11 de julio.

Fuentes de la formación han confirmado a Europa Press, que Hernández no figura en ella, por tanto su nombre no está incluido en la única candidatura formalizada para renovar la nueva dirección que encabezan la portavoz en el Congreso, Verónica Martínez, y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez.

Las mismas fuentes aseguran haber contactado con ella para explorar la posibilidad de que tuviera un hueco en la ejecutiva. Cabe recordad que Hernández fue elegida en la asamblea del año pasado, y durante este año se le ha cuestionado dentro del partido por algunos compañeros.

A raíz de una denuncia de un grupo de dirigentes que sostenían que Hernández habría tenido comportamientos supuestamente vejatorios con unos cinco empleados se abrió la apertura del protocolo antiacoso. Pero tras no ratificar los trabajadores la denuncia, la investigación ha quedado archivada, según explicó la excoordinadora general.

Las renuncias de Sumar

En mayo de 2023, Movimiento Sumar se inscribió como partido político en el Registro del Ministerio del Interior. Desde entonces la formación ha sufrido varias renuncias, entre ellas: la exeurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop, el exportavoz parlamentario Íñigo Errejón tras ser denuncia por presuntos abusos sexuales, el exsecretario de Comunicación David Comas o de la escritora Elizabeth Duval, que se mostró estos días muy crítica con Lara Hernández y dijo haber sido testigo de comportamientos inadecuados por parte de ella hacia trabajadores.

Sin embargo, el partido presenta una inestabilidad después de que Yolanda Díaz renunciara al cargo de coordinadora general, sumado a la dimisión del diputado Carlos Martín. Dos abandonos que dejaron a Hernández como máxima referente de la formación hasta la actualidad.

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