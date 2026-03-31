Un ladrón atraca un bar de Málaga a punta de machete y se va del local sin el dinero después de que los trabajadores pensaran que era una broma

Todo sucedió en un bar de Mijas (Málaga). El ladrón entra en el bar portando un machete de grandes dimensiones y pide el dinero de la caja al camarero que está detrás de la barra.

Lejos de asustarse el camarero empieza a reírse del delincuente, pensando en todo momento que se trata de una broma pesada. Viendo que no le toman en serio, el ladrón amenaza a la clientela y a los trabajadores con el machete pero tampoco consigue lo que busca: el dinero.

Los parroquianos del bar siguen actuando como si nada pasara y uno de ellos llega incluso a pedir la cuenta y a pagar mientras el ladrón sigue intentando hacerse con la situación y llevar a cabo el robo.

Las risas no paran y Alejandro, el camarero, llega incluso a jugar con el machete del ladrón plenamente confiado de que se trata de una broma pesada. Pensar que era un chiste finalmente les salvó de sufrir un robo ya que el ladrón ve frustrado su plan y sale del local con las manos vacías.

"Este delincuente no pudo consumar el delito porque a los que iban a robar decidieron que no iban a adoptar la actitud de víctima"

Apunta la abogada penalista Beatriz de Vicente que si este delincuente no pudo consumar el delito fue porque aquellos a los que iba a robar decidieron que no iban a adoptar la actitud de víctima. La colaboradora de Espejo Público Samanta Villar se pregunta qué tipo de bromas se hacen en este establecimiento para que los trabajadores lleguen a pensar que se trata de alguien que quiere reírse simulando un robo.

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