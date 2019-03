La carta de Oriol Junqueras desde prisión: "Me clavo en el pecho la espada que ya no me servirá para combatir"

Dice también Oriol Junqueras que "las cárceles invitan a cultivar una actitud estoica" y termina adoptando un tono más épico. "Me clavo en el pecho la espada, que ya no me servirá para combatir. Si el vencido es quien muere y el vencedor quien mata, con ello, confesándome vencido, me instituyo vencedor".

Oriol Junqueras acude este jueves al Tribunal Supremo para pedir su libertad y así poder "ejercer su representación política". Se celebra la vista de su recurso de excarcelación, y el líder de Esquerra tratará de quedar libre con un mensaje de "no violencia y diálogo bilateral". La fiscalía tiene claro que debe permanecer en la cárcel.