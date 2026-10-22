A las 21:45 horas
Hoy, Paco González estará en El Hormiguero para repasar su trayectoria
El periodista deportivo llega al programa para recordar los mejores momentos de su carrera.
Publicidad
El Hormiguero recibe esta noche a Paco González, una de las voces más reconocidas del periodismo deportivo español. El periodista visita el programa para charlar con Pablo Motos sobre su extensa trayectoria profesional y recordar algunos de los momentos más importantes que ha vivido a lo largo de varias décadas contando la actualidad deportiva, especialmente vinculada al mundo del fútbol.
Durante la entrevista, Paco González repasará algunas de las grandes historias que ha narrado a lo largo de su carrera y compartirá anécdotas de sus años al frente de los micrófonos. Además, recordará cómo ha evolucionado el periodismo deportivo y algunas de las experiencias que más le han marcado tanto dentro como fuera de la radio.
Sobre él:
Paco González es uno de los periodistas deportivos más reconocidos de España. Durante años estuvo al frente de Carrusel Deportivo en la Cadena SER y, posteriormente, pasó a dirigir Tiempo de Juego en la Cadena COPE. Su estilo cercano y su amplia experiencia narrando grandes acontecimientos deportivos le han convertido en una de las voces más populares de la radio española.
Publicidad