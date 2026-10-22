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Hoy, Paco González estará en El Hormiguero para repasar su trayectoria

El periodista deportivo llega al programa para recordar los mejores momentos de su carrera.

Paco González

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El Hormiguero recibe esta noche a Paco González, una de las voces más reconocidas del periodismo deportivo español. El periodista visita el programa para charlar con Pablo Motos sobre su extensa trayectoria profesional y recordar algunos de los momentos más importantes que ha vivido a lo largo de varias décadas contando la actualidad deportiva, especialmente vinculada al mundo del fútbol.

Durante la entrevista, Paco González repasará algunas de las grandes historias que ha narrado a lo largo de su carrera y compartirá anécdotas de sus años al frente de los micrófonos. Además, recordará cómo ha evolucionado el periodismo deportivo y algunas de las experiencias que más le han marcado tanto dentro como fuera de la radio.

Sobre él:

Paco González es uno de los periodistas deportivos más reconocidos de España. Durante años estuvo al frente de Carrusel Deportivo en la Cadena SER y, posteriormente, pasó a dirigir Tiempo de Juego en la Cadena COPE. Su estilo cercano y su amplia experiencia narrando grandes acontecimientos deportivos le han convertido en una de las voces más populares de la radio española.

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