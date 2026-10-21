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Juan Jesús Vivas, sobre la situación actual de Ceuta: "Hay un riesgo de que la falta de normalidad se convierta en la nueva normalidad"

Juan Jesús Vivas ha visitado La Mesa para compartir cuál es la situación actual en Ceuta, afirmando que "está muy lejos de la normalidad".

Juan Jesús Vivas, sobre la situación actual de Ceuta: "Hay un riesgo de que la falta de normalidad se convierta en la nueva normalidad"

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Borja Tamayo
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Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, ha visitado La Mesa para compartir con Cristina Pardo la situación actual que se vive en la ciudad autónoma. Han pasado casi dos meses desde el asalto masivo a las fronteras y Vivas no ha dejado de señalar el "trauma" que se vivió en Ceuta a finales de agosto.

Así, el presidente ha recordado la magnitud de la "invasión", cuando 100.000 personas entraron en el país. Algo que, en la comparativa con otras regiones del país, es todavía más sorprendente: "Es como si en Madrid entraran en un día o dos tres millones y medio de personas".

Si bien en los primeros días salieron cerca de 75.000 personas, Vivas ha sido crítico con las palabras que tuvo el ministro del interior cuando dijo que "Ceuta está recuperando la normalidad". De este modo, ha señalado que Grande-Marlaska "no sabía de esa normalidad para él que en Ceuta quedaban 25.000 o 30.000 personas sobre una población de 83.000".

"Si todavía a día de hoy quedan 15.000, de normalidad nada", continuaba el presidente, sacando a la luz como "el incremento de la criminalidad del 80%" o el "incremento de las urgencias en el hospital de un 400%". Una serie de cuestiones que exponen, en sus propias palabras, "el riesgo de que la falta de normalidad se convierta en la nueva normalidad".

Puedes ver sus declaraciones completas en el vídeo de arriba.

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