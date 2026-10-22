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“No hemos vuelto a la normalidad”: Vivas advierte de que Marruecos sigue controlando la frontera de Ceuta

El presidente de Ceuta asegura que no ha cambiado nada en el paso fronterizo, que las obras de ampliación de los diques siguen sin fecha y que el control continúa en manos de Marruecos.

“No hemos vuelto a la normalidad”: Vivas advierte de que Marruecos sigue controlando la frontera de Ceuta

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Alejandro Hergon
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Vivas, sobre la frontera de Ceuta: “Sigue igual” tres meses después del 30 de julio

El presidente de Ceuta asegura en la entrevista con Vicente Vallés que no ha cambiado nada en el paso fronterizo, que las obras de ampliación de los diques siguen sin fecha y que el control continúa en manos de Marruecos.

Preguntado por Vicente Vallés sobre si la frontera de Ceuta está hoy más protegida que el 30 de julio, Vivas fue tajante: “La frontera sigue igual”.

Las obras de los diques, sin fecha de inicio

El presidente ceutí recordó que existe un anuncio de obras para ampliar los diques a ambos lados del paso fronterizo, en las dos bahías: la Norte, a través de Benzú, y la Sur, a través del Tarajal. Según explicó, no se sabe cuándo empezarán. A su juicio, deberían haber arrancado ya, porque las condiciones que las justifican afectan “de una manera clara a la seguridad nacional”. Los proyectos ya están elaborados, añadió, y su ejecución se ha encargado a Tragsa.

“Han pasado tres meses y no hemos vuelto a la normalidad”

Vivas fue más allá de las infraestructuras. Recordó que España y Europa anunciaron que tomarían el control de la frontera con los medios materiales, personales y tecnológicos adecuados, y afirmó que eso no ha ocurrido. “Han pasado tres meses, no hemos vuelto a la normalidad”, dijo, y concluyó que la frontera sigue estando controlada por Marruecos.

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