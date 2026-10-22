"Esto tiene un efecto contagio inevitable": Vicente Vallés, sobre el auge de los episodios violentos en las calles

En el programa de La Mesa de este miércoles, se ha comentado el desagradable y violento incidente ocurrido esta misma tarde en A Coruña derivado de una protesta contra Santiago Abascal que ha acabado con cargas policiales.

Cristina Pardo ha querido preguntarle a Vicente Vallés si cree que este tipo de incidentes puede condicionar la campaña electoral. El periodista no cree que vaya a moverse mucho voto porque surjan protestas contra determinados partidos, aunque lo que sí teme "que esto sea un ensayo de lo que podría ocurrir en el caso de que se produzca un cambio de Gobierno".

Vicente Vallés también cree que puede haber un 'efecto contagio' de la violencia callejera que estamos viendo estas semanas en Francia: "Hasta dónde llegue en cada lugar, depende de las circunstancias particulares de cada país": Escucha todo el análisis que ha hecho en el vídeo de arriba.