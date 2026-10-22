"Vi al primer calvo y me abalancé": Susanna Griso recuerda un vergonzoso error al inicio de su carrera

Susanna Griso ha vuelto este miércoles a El Hormiguero para hacer un repaso por su extensa carrera en el mundo de la comunicación con Pablo Motos y para analizar la actualidad política de nuestro país en este inicio de campaña electoral.

Después de pronosticar unas semanas previas al 29N intensas en las que veremos cosas nunca vistas, Trancas y Barrancas han aparecido en la mesa para someter a la presentadora a su 'peligroso' juego: 'sincericidio televisivo'.

Pablo Motos y Susanna Griso han confesado durante el juego que ambos han ido alguna vez a trabajar con algo de resaca y la presentadora de Espejo Público ha recordado una entrega de premios en la que subió al escenario para no ser galardonada que le hizo pasar más vergüenza que nunca. ¡Escucha la sección al completo en el vídeo de arriba!