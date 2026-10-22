Juan Jesús Vivas "suscribe al 100%" las palabras de Feijóo sobre el voto por correo: "No creo en los dirigentes de Correos"

Cristina Pardo ha recibido la visita de Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, en La Mesa. Tras repasar la situación actual de la ciudad autónoma, la presentadora le ha querido preguntar sobre la polémica generada en torno al voto por correo y el "pucherazo" del que algunos hablan de cara a las próximas elecciones del 29N.

"Hay dirigentes del PP, la propia Díaz Ayuso, que han sembrado dudas sobre el voto por correo", comenzaba planteando Cristina, antes de dar paso a la cuestión principal: "¿Usted es de los dirigentes del PP que duda o de los que cree que es seguro?".

"Yo creo que ha tenido un posicionamiento muy claro y ecuánime Alberto Núñez Feijóo", respondía el presidente de Ceuta, dejando así claro que "lo suscribe al 100%". De igual modo, Vivas despejaba las dudas sobre las palabras del presidente del Partido Popular, estableciendo que "confía plenamente en los funcionarios de Correos, pero no confía en los dirigentes de Correos.

Tienes las declaraciones completas de Juan Jesús Vivas al respecto en el vídeo de arriba.