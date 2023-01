Juanma Moreno: "El PP no es Vox ni queremos ser Vox"

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, señala que la polémica en el protocolo antiaborto de Castilla y León "es algo estéril que solo beneficia a Vox que busca protagonismo y encuentra esta caja de resonancia con declaraciones estridentes". También cree que el PSOE ha conseguido que no se trate el tema de las reformas que han hecho en el código penal en sedición y malversación para hablar de este supuesto protocolo.

Mantiene que el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco ha zanjado el tema y ha dicho de una manera explícita que no habrá ninguna modificación en este protocolo. "Estamos en un capítulo más de esa retroalimentación que se produce en el PSOE. Vox le está haciendo el juego a Sánchez y al PSOE", mantiene.

"Existe la posibilidad de que el PP rompa con Vox en Castilla y León"

Señala Moreno que después de las elecciones autonómicas y municipales previstas para el mes de mayo existe la posibilidad de que el PP rompa con Vox en Castilla y León. Si bien, mantiene que disolver una Cámara es una decisión muy importante. "Vamos a ver si ese Gobierno de coalición puede ser viable o no. Vox siempre ha dicho que sería útil y una alternativa al 'sanchismo', pues que lo demuestren. Vox tiene que entender que cuando pactas con un partido que tiene más respaldo social que el tuyo tienes que respetar también unas líneas rojas".

"El modelo andaluz es el que tenemos que trasladar al resto de España"

Asegura que en Andalucía, gracias a la mayoría absoluta, pueden tomar decisiones coherentes y sensatas pensando en la mayoría de los andaluces. "Por eso yo creo que el modelo andaluz es el que tenemos que trasladar al resto de España. Los andaluces estaban cansados del populismo",

Cuenta que cuando empezó la campaña electoral ninguna encuesta le daba la mayoría absoluta pero en las últimas semanas hay mucho voto útil y oculto que puede cambiar el resultado y que eso puede pasar en el resto de España.

"El independentismo vive en una locura de bipolaridad"

Sobre la Cumbre bilateral Hispano- Francesa que se celebra en Barcelona cree que cualquier acuerdo de máximo nivel con potencias como Francia es positivo. Lo que no ve entendible es que en Cataluña el presidente tenga el gorro de representante institucional al reclamar que está como estado independiente en esa mesa pero al mismo tiempo calienta a las masas y pide que se manifiesten contra esta reunión.

Cree que el independentismo en Cataluña vive en una locura y bipolaridad: está contra las instituciones pero también quiere estar con ellas.

"El PP no es Vox"

Ni Feijóo ni Ayuso asistirán a la manifestación convocada en Madrid en defensa de la Constitución. Cree que puede deberse a cuestiones de agenda y no siempre se puede estar. "El PP es un partido que va a estar presenta en esa manifestación pero no tiene que estar representado en sus máximos exponentes. Es algo que no vamos a sacar de contexto y no podemos ir a todas las manifestaciones. Colaboramos pero no tienen por qué estar sentados todos los dirigentes. El PP tiene que marcar sus diferencias. El PP es un proyecto diferente a Vox, nosotros no queremos ser Vox ni queremos ser Vox", mantiene.