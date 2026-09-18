Crisis en Ceuta
Juan Rodríguez Garat analiza si tiene sentido tener al ejército en Ceuta con las manos atadas
La presencia del Ejército en Ceuta vuelve a estar en el centro del debate. El almirante Juan Rodríguez Garat analiza hasta dónde pueden actuar los militares ante los disturbios y advierte de que necesitan unas reglas claras para poder responder.
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El almirante retirado, Rodríguez Garat, asegura que las Fuerzas Armadas pueden apoyar perfectamente a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en Ceuta, igual que intervienen en otras situaciones de emergencia. Sin embargo, considera que la situación actual va más allá de una emergencia humanitaria y la enmarca en lo que califica como un "ataque híbrido".
“Es una situación que debería corregirse antes de que pasen cosas peores.”
El Ejército puede apoyar a Policía y Guardia Civil
El almirante sostiene que entre las personas llegadas hay algunas interesadas en provocar altercados y asegura que la falta de capacidad de respuesta está haciendo que parte de ellas haya "perdido el respeto" a los militares. Advierte de que esta situación debería corregirse antes de que se produzcan incidentes más graves.
“Los militares necesitan unas reglas de enfrentamiento que el Gobierno fije.”
Reclama reglas claras para los militares
El principal problema, según Rodríguez Garat, está en las llamadas 'reglas de enfrentamiento'. Explica que los militares necesitan órdenes concretas que determinen cuándo y con qué intensidad pueden utilizar la fuerza para protegerse.
“Eso deja a los soldados que están ahí completamente desprotegidos.”
Añade que estas reglas sí existen cuando las Fuerzas Armadas españolas participan en determinadas misiones en el extranjero, pero asegura que en España los soldados desplegados en este tipo de situaciones no cuentan con un marco equivalente.
"El responsable no puede ser el soldado"
Rodríguez Garat advierte de que, si un militar utiliza su arma o responde ante una agresión, puede acabar teniendo que justificar personalmente ante un juez si concurrían los requisitos de legítima defensa.
Por eso defiende que las órdenes sobre cuándo recurrir a la fuerza deben fijarse previamente desde el ámbito político. De esta manera, asegura," la responsabilidad de la decisión no recaería únicamente sobre el militar que se encuentra sobre el terreno".
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