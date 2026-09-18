"Queremos ser agentes de la autoridad": portavoz militar denuncia su "presencia estática" durante los incidentes en Ceuta:

Dos militares permanecen ingresados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid tras sufrir agresiones durante su despliegue en Ceuta. Marco Antonio Gómez, portavoz de la Asociación Tropa y Marinería, ha valorado en 'Espejo Público' la situación de los militares y las condiciones en las que están desarrollando su labor durante la crisis migratoria.

Gómez se ha referido al mensaje donde el Ministerio de Defensa lamentaba que dos militares habían resultado heridos en Ceuta e informaba de su traslado a Madrid, al Hospital Gómez Ulla.

Asegura que desde la asociación celebran las palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, aunque Gómez cuestiona que el traslado de los militares a Madrid se produzca semanas después de los hechos. "Hay hospitales mucho más cercanos", ha señalado.

"Llevamos desde el minuto uno pidiendo que se ocupen de nuestros militares. El problema está en que, cuando les agreden, quedan desamparados", ha denunciado.

"Estamos desaparados"

El periodista y colaborador Javier Caraballo ponía en el foco las posibilidades de actuación de los militares y las Fuerzas de Seguridad en Ceuta durante la crisis migratoria. Caraballo ha cuestionado la "presencia estática" de los militares durante el traslado de migrantes al campamento habilitado en el puerto de la ciudad, concurrido este viernes, y ha preguntado a Gómez si esa actuación responde a las órdenes recibidas.

El portavoz de la Asociación Tropa y Marinería ha asentido y ha reiterado una de las principales reivindicaciones de la organización: "Queremos ser agentes de la autoridad".

Gómez ha explicado que, en las circunstancias actuales, los militares tienen un margen de actuación limitado. "No podemos hacer nada, solo cuando hay un delito flagrante", ha asegurado, reclamando una normativa legal que ampare a los miembros de las Fuerzas Armadas.

"El que va a sentarse a declarar ante un juez de cómo hizo, atacó, agarró o empujó va a ser el militar", ha denunciado Marco Antonio Gómez, que considera que se encuentran "desamparados".

Sus palabras coinciden con las declaraciones realizadas este mismo viernes en 'Espejo Público' por el almirante retirado Juan Rodríguez Garat, quien ha asegurado que los militares desplegados en Ceuta "están vendidos".

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