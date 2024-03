El líder del PSOE de Madrid, sobre la acusación al novio de Ayuso: "Una mentira que se prueba a las pocas horas"

Juan Lobato comienza reconociendo el mérito que tendría la recién aprobada Ley de Amnistía, en tanto en cuanto conseguiría implicar a los partidos independentistas.

"Pasan a participar políticamente en la vida del Congreso de los Diputados, eso es un buen paso", aseguraba el socialista, aludiendo que "es fruto de un acuerdo de investidura, en un Congreso con unas mayorías muy complejas". Al mismo tiempo instaba al independentismo a reconocer " al menos un reconocimiento a la generosidad y flexibilidad que ha tenido el Partido Socialista".

Querella a la ministra

La mañana de este viernes se conocía que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, habría iniciado acciones legales contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El motivo no sería otro que un posible delito de revelación de secretos por parte de la ministra en sus declaraciones a la prensa del Congreso de los Diputados. En sus palabras sugeriría que la vivienda donde viven Ayuso y su pareja, "se pagó con fraude a la Hacienda Pública, y que se pagó con las comisiones de las mascarillas".

Resulta que el socialista es también técnico de Hacienda, como apuntaba el periodista y colaborador del programa Antonio Martín Beaumont. Sobre las palabras de la ministra, Juan Lobato trata de explicarlas: "Yo creo que María Jesús Montero se refería a que, si se hubiesen pagado esos impuestos, que no se han pagado, no se hubiera tenido esa capacidad económica para pagar la vivienda".

La interpretación del político madrileño no dejaban indiferente a nadie en la mesa, generando reacciones espontáneas de cierta incredulidad. Susanna Griso le decía que "está muy poco pillado por los pelos, eh Juan", mientras que la también periodista Elisa Beni, manifestaba incrédula que vería injustificable "eso, de una ministra del Gobierno de España".

Acusaciones de falsedad

Juan Lobato continúa refiriéndose a su propia petición de explicaciones a la presidenta madrileña, y a las palabras de Ayuso: "La explicación que da incluye una mentira. Incluye una falsedad cristalina que se prueba a las pocas horas que era mentira".

En la Asamblea de la Comunidad de Madrid, donde coinciden ambos políticos todas las semanas, Juan Lobato lanzaba a Isabel Díaz Ayuso las siguientes acusaciones: "Usted tiene dos problemas. Uno, que ha mentido. Y dos, [...] si usted no conocía que pasaba esto en su entorno, si no era capaz de conocer hechos tan graves, no tiene capacidad para gestionar una Comunidad como Madrid, con 25 mil millones de presupuesto".