Erling Haaland llega a Noruega con un mapache disecado valorado en 750 dólares

Noruega ya está en casa tras firmar el mejor Mundial de su historia. El conjunto nórdico ha brillado en tierras americanas y perdió ante Inglaterra en los cuartos de final, después de haber eliminado a Brasil en los octavos de final. El conjunto de Stale Solbakken aterrizó este lunes en el aeropuerto de Oslo y lo hizo con una curiosa imagen.

Y es que llamó la atención el souvenir que Erling Haaland se ha traído desde Estados Unidos: un mapache disecado valorado en 750 dólares. El delantero del Manchester City bajaba del avión con ese peculiar recuerdo, una imagen muy comentada y que ha despertado todo tipo de reacciones.

Tras su llegada a Noruega, los futbolistas fueron ovacionados por 90.000 noruegos en Oslo, capital del país nórdico. A los pies del Palacio Real, los jugadores de Stale Solbakken volvieron a dejar una imagen para el recuerdo, realizando el ya famoso remo noruego junto a miles de aficionados y al ritmo del tambor golpeado por el príncipe Haakon Magnus.

El príncipe heredero fue el encargado de marcar el ritmo tanto a los jugadores como a la multitud. Una imagen impresionante con la que se pone fin a la participación de la selección de Noruega en el Mundial 2026.

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