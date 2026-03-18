Juan García-Gallardo, ex vicepresidente de Castilla y León: "La sensación en Vox es de fracaso"

El que fuera líder de Vox en Castilla y León y vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ha reaparecido públicamente este miércoles en el programa Espejo Público tras meses de silencio durante la campaña electoral. Y lo ha hecho con duras críticas hacia la dirección del partido y, en particular, hacia su presidente, Santiago Abascal. Gallardo no ha escatimado en palabras y ha dibujado un escenario interno marcado por la desconfianza, las tensiones y lo que él mismo califica como una “guerra sucia” contra quienes discrepan.

“Era hora de decir la verdad sobre Vox”

El exdirigente ha defendido su tono crítico asegurando que responde a una necesidad de transparencia: “Lo soy porque hay motivos objetivos para ser crítico. Yo creo que a nadie le debería sentar mal que se diga la verdad… era hora de que los afiliados, nuestra base y la sociedad en general conociera algunas verdades sobre Vox”. En este sentido, ha insistido en que muchas de estas cuestiones se comentaban de forma interna, pero nunca se habían expresado “con tanta claridad”. Gallardo también ha cuestionado la gestión de las expectativas electorales del partido: “Se decía hasta el último día que con toda seguridad se iba a superar el 20%… y que el mínimo iba a ser entre el 17 y el 19. Creo que es un caso claro de mala gestión de las expectativas”. A su juicio, aunque Vox haya crecido ligeramente, “la sensación es de fracaso”.

“La gente no sabía qué estaba votando”

Uno de los principales reproches del exvicepresidente ha sido la falta de coherencia en el mensaje político: “La gente no sabía si estaba votando al Abascal que decía que el PP es una estafa o al que luego pedía una vicepresidencia. Eso ha generado mucha confusión”. También ha apuntado a que el perfil del candidato pudo no haber cumplido con lo esperado por votantes y afiliados. Gallardo ha reconocido abiertamente su pérdida de confianza en el líder de Vox: “Fui perdiendo la confianza de manera paulatina… nos ha dado motivos muy claros para perder esa confianza”. Además, ha deslizado que el partido debería aclarar su estrategia: “Lo coherente sería aclarar cuál es su modelo, porque ahora mismo no se sabe cuál es”.

Acusaciones internas y supuestas irregularidades

En uno de los momentos más contundentes de la entrevista, Gallardo ha denunciado presuntas irregularidades dentro del partido. Ha asegurado que conoció que la mujer de Abascal habría cobrado 60.000 euros anuales desde 2019 a través de un proveedor vinculado a Vox por trabajos de consultoría: “Había gente en el partido con dedicación plena cobrando sueldos de miseria que vio con estupefacción esa situación”. Asimismo, ha apuntado a la influencia de determinados proveedores en la estructura del partido: “Quienes deciden el destino de Vox no son los dirigentes oficiales, sino personas que sobre el papel son meros proveedores”. En esa línea, ha llegado a afirmar que Abascal estaría “cautivo” de determinados intereses.

“Discrepar en Vox no es fácil”

Gallardo ha defendido que intentó trasladar estas preocupaciones por vías internas antes de hacerlas públicas: “Dos meses antes de dimitir emití un informe denunciando irregularidades… siempre he creído que las discrepancias se deben resolver internamente”. Sin embargo, sostiene que dentro del partido las críticas tienen consecuencias: “Cuando uno emite un juicio negativo sobre el presidente, sufre el castigo del cese o el empuje a la dimisión”.

Pide un congreso extraordinario

Aunque no se ha sumado a iniciativas para crear una nueva formación, Gallardo sí ha apostado por cambios dentro de Vox: “Sería muy positivo que se celebre un congreso extraordinario para aclarar cuestiones clave, como la posición del partido en materia migratoria”. Y sobre su posible voto en unas hipotéticas elecciones generales, el exdirigente ha evitado pronunciarse con claridad: “Es secreto… me gustaría votar a Vox, pero muchos lo están haciendo con la nariz tapada”.

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