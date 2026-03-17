Vox se doblega ante una nueva victoria del PP: "Queremos medidas concretas plazos y garantías de ejecución"

Hoy el líder de Vox en Castilla y León, Carlos Pollán, ha vuelto a dejar claro hoy que están dispuestos a gobernar ya que quieren "influir en las políticas" de su región. Pero, con sus 14 escaños, uno más que en los anteriores comicios, no descartan tampoco quedarse fuera del Gobierno autonómico. "Hemos tenido un buen resultado, hemos superado todos los hitos que tenía el partido en elecciones y queremos influir en las políticas de Castilla y León con un programa concreto y con medidas concretas plazos y garantías de ejecución", ha explicado, tras lo que ha manifestado que después de esto se "valorará lo posterior".

La misma versión que también apoya Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso: "Que no se preocupen en el PP, nosotros vamos a entrar en los Gobiernos". Aunque Millán reprocha a los populares determinadas actitudes: "no entendemos que el PP se empeñe en negociar en las entrevistas".

Donde parece que las negociaciones están avanzando más rápidamente es en Extremadura. Hoy la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado que le "consta" que los acuerdos allí "están avanzados". "Vamos a ver si efectivamente ahora Vox quiere ponerse a negociar", advierte Muñoz.

Algo que también confirma la portavoz en funciones de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, que califica de "urgente" salir de la situación de "bloqueo" en la región y espera que "muy pronto" se cierre un acuerdo en este sentido.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en declaraciones en Esradio, ha asegurado que ve con "esperanza" que Vox vuelva a la mesa de negociación. Feijóo ha dejado claro que teniendo el "doble o el triple de escaños que Vox es antidemocrático imposibilitar" que el PP gobierne. Además, critica a los de Abascal por "un planteamiento adolescente" con respecto al resultado de las urnas.

En todo caso, Feijóo ha confirmado que mañana verá a Santiago Abascal en el Congreso de los Diputados aunque no ha dejado claro que vayan a hablar de las negociaciones en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Tanto Feijóo como Mañueco han dejado claro que prefieren gobiernos en solitario con apoyos puntuales pero que son conscientes de que no tienen mayorías absolutas en esas comunidades autónomas así que aseguran que ellos van a ser "consecuentes y responsables".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.