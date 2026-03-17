Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Elecciones Castilla Y León
Barcelona
España
Madrid

Negociaciones PP-Vox

Vox se doblega ante una nueva victoria del PP: "Queremos medidas concretas plazos y garantías de ejecución"

Tras la victoria incontestable de Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León, Vox ha cambiado de postura. Abascal ha dado luz verde a reactivar las negociaciones en Extremadura, Aragón y a ponerse manos a la obra en Castilla y León donde han conseguido una mejora aunque parece que han tocado techo electoral.

El candidato de Vox a la Presidencia de Castilla y León, Carlos Pollán, ofrece declaraciones a los medios tras ejercer su derecho al voto, a 15 de marzo de 2026, en Carbajal de la Legua, Sariegos, León, Castilla León (España). Los castellanoleoneses están llamados hoy a las urnas para elegir a los 82 procuradores que compondrán el parlamento autonómico. 15 MARZO 2026;ELECCIONES AUTONÓMICAS Fernando Otero / Europa Press 15/03/2026

Vox cambia de postura | EUROPAPRESS

Publicidad

Hoy el líder de Vox en Castilla y León, Carlos Pollán, ha vuelto a dejar claro hoy que están dispuestos a gobernar ya que quieren "influir en las políticas" de su región. Pero, con sus 14 escaños, uno más que en los anteriores comicios, no descartan tampoco quedarse fuera del Gobierno autonómico. "Hemos tenido un buen resultado, hemos superado todos los hitos que tenía el partido en elecciones y queremos influir en las políticas de Castilla y León con un programa concreto y con medidas concretas plazos y garantías de ejecución", ha explicado, tras lo que ha manifestado que después de esto se "valorará lo posterior".

La misma versión que también apoya Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso: "Que no se preocupen en el PP, nosotros vamos a entrar en los Gobiernos". Aunque Millán reprocha a los populares determinadas actitudes: "no entendemos que el PP se empeñe en negociar en las entrevistas".

Donde parece que las negociaciones están avanzando más rápidamente es en Extremadura. Hoy la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado que le "consta" que los acuerdos allí "están avanzados". "Vamos a ver si efectivamente ahora Vox quiere ponerse a negociar", advierte Muñoz.

Algo que también confirma la portavoz en funciones de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, que califica de "urgente" salir de la situación de "bloqueo" en la región y espera que "muy pronto" se cierre un acuerdo en este sentido.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en declaraciones en Esradio, ha asegurado que ve con "esperanza" que Vox vuelva a la mesa de negociación. Feijóo ha dejado claro que teniendo el "doble o el triple de escaños que Vox es antidemocrático imposibilitar" que el PP gobierne. Además, critica a los de Abascal por "un planteamiento adolescente" con respecto al resultado de las urnas.

En todo caso, Feijóo ha confirmado que mañana verá a Santiago Abascal en el Congreso de los Diputados aunque no ha dejado claro que vayan a hablar de las negociaciones en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Tanto Feijóo como Mañueco han dejado claro que prefieren gobiernos en solitario con apoyos puntuales pero que son conscientes de que no tienen mayorías absolutas en esas comunidades autónomas así que aseguran que ellos van a ser "consecuentes y responsables".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Feijóo, tras las palabras de Felipe VI reconociendo abusos en la conquista de América: "Examinar cosas del sigo XV ahora es un disparate"

Feijóo en los pasillos del Congreso de los Diputados

Publicidad

España

El candidato de Vox a la Presidencia de Castilla y León, Carlos Pollán, ofrece declaraciones a los medios tras ejercer su derecho al voto, a 15 de marzo de 2026, en Carbajal de la Legua, Sariegos, León, Castilla León (España). Los castellanoleoneses están llamados hoy a las urnas para elegir a los 82 procuradores que compondrán el parlamento autonómico. 15 MARZO 2026;ELECCIONES AUTONÓMICAS Fernando Otero / Europa Press 15/03/2026

Vox se doblega ante una nueva victoria del PP: "Queremos medidas concretas plazos y garantías de ejecución"

Feijóo en los pasillos del Congreso de los Diputados

Feijóo, tras las palabras de Felipe VI reconociendo abusos en la conquista de América: "Examinar cosas del sigo XV ahora es un disparate"

Alfonso Fernández Mañueco

Mañueco contesta a Abascal sobre un posible gobierno en coalición con Vox: "Medida a medida hablaremos"

Margarita Robles
GUERRA ORIENTE MEDIO

Margarita Robles exige a Israel el cese de los ataques en el Líbano: "Hay 670 militares que pasan mucho tiempo bunkerizados"

Podemos hará una reflexión en próximos días sobre su rumbo estratégico tras el "palo enorme" en CyL
Elecciones Castilla y León

Debacle de la izquierda alternativa en Castilla y León: IU y Podemos se quedan sin representación en las Cortes

Imagen del Rey Felipe VI
Rey Felipe VI

Felipe VI reconoce abusos durante la Conquista y pide analizarlos con rigor: "Obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos"

El Rey admite que hubo comportamientos de los que no sentirse orgullosos y defiende estudiar la historia con criterio y contexto.

El candidato del PP a la reelección como presidente en la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco
ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN

Resultados Elecciones: El PP se impone en Castilla y León pero necesita a Vox, mientras el PSOE resiste y mejora resultados

Tras una intensa jornada electoral, ya conocemos los resultados de las elecciones de Castilla y León: el PP se impone como ganador, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta. Necesitará llegar a un pacto con Vox, que ha obtenido 14 escaños, consiguiendo un procurador más con respecto a los comicios anteriores. El PSOE, por su parte, ha logrado mantenerse como segunda fuerza política con 30 procuradores, dos asientos más que en 2022.

El concejal de Servicios Jurídicos, Contratación y Patrimonio de Altea, Rafael Ramón Mompó

Libertad como investigado para el concejal de Compromís de Altea acusado por presuntamente agredir a su pareja

Imagen del expresident, Carlos Mazón

El TSJCV rechaza por unanimidad investigar a Carlos Mazón al no apreciar delito en su actuación en la DANA

Alberto Núñez Feijóo

Alberto Núñez Feijóo apela a la "responsabilidad" y urge a Vox a dejarse de "excusas": "Nos toca entendernos"

Publicidad