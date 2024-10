Juan Carlos I a Bárbara Rey: "Yo nunca hablo con ella como ahora hablo contigo"

Cada día conocemos más detalles de la relación entre Bárbara Rey y el rey emérito Juan Carlos I, pero los nuevos audios también han permitido conocer cómo era la relación entre el monarca y doña Sofía. "No, vida familiar, ninguna. Yo nunca hablo con ella como ahora hablo contigo. En verano algo más, pero no hablamos", confesaba Juan Carlos a su amante. A lo que ella respondía: "Pero... ¿ella no se presta a hablar de nada?". "Ella dirá que porque yo no hablo", sentenciaba el rey.

Esta podría ser una de las semanas más duras y humillantes de la reina Sofía. ¿Dónde está viviendo esta situación? ¿En quién se está apoyando? ¿Es esto solo un tema de faldas o va más allá? Y es que las grabaciones no tienen desperdicio. "Como reina cumple de maravilla", dice la vedette, algo que el rey confirma: "¡Vaya si cumple! Y encima aguanta, no se va con otro. En eso, desde luego, he acertado. He hecho bingo, ¡vamos! Porque profesional es la número uno".

La relación entre Juan Carlos y Sofía

Algo paradójico es que Sofía Cristo acaba de asistir a un evento benéfico en favor de los animales, evento del que la reina emérita es presidenta, aunque no ha hecho acto de presencia. Eso sí, Cristo asegura que no tendría problema en coincidir con ella. ¿Habrían supuesto estos audios el fin de la corona si se hubieran filtrado siendo jefe del Estado? ¿Debe pedir perdón casi treinta años después?

Pero los detalles íntimos de la relación entre los monarcas van más allá. "Yo llevo sin cenar y almorzar con ella solo... yo creo que quince días. Y eso que no están los niños en casa, ¿eh? No está ni su hermana", contaba Juan Carlos a Bárbara. "¿Con quién come ella?", preguntaba la actriz. "Se encierra en su cuarto. No baja, se queda en su cuarto. Está enfadada conmigo. No entiende que yo un sábado y un domingo me vaya... Por supuesto que es duro si quieres. Pero organízate tú", aclaraba el emérito, quien además aseguraba que a Sofía le molestaba que hiciese planes.

¿Era lógica la actitud de doña Sofía? ¿Hubiese aguantado doña Letizia lo que mismo que ella? Sabemos también por boca del rey que aunque compartieran un techo, hacían vida separados. "Yo vivo ahora en la parte de la piscina que está separada de la casa". Rizamos más el rizo y descubrimos por esos mensajes que la madre de Bárbara llamó al rey para que le diera trabajo a su hija, algo que a la vedette le cuesta entender porque lo tenía guardado como 'señor Sumer' para no levantar sospechas.

La visión del CNI

Hablamos con Jaime Rocha, escritor y exagente del CNI, para conocer los entresijos de esta relación. En su opinión, las grabaciones de Bárbara Rey están instigadas por alguien, y así lo argumenta: "Solo pregunta ella, y hace preguntas que para una persona que tiene una relación sentimental con el rey no tiene sentido". Se refiere a las cuestiones políticas o sobre Roldán. "Me parece que está absolutamente dirigido. No es una cosa espontánea de ella".

Mañana martes se conocerán nuevos audios, esta vez políticos, donde supuestamente muestra su afinidad al expresidente del gobierno Felipe González. "En la época en la que estaba yo en el gabinete del general Manglano, la relación era magnífica", confiesa Rocha.

¿Era consciente el CNI de los pagos que se hacían a Bárbara Rey en bolsas de basura? Recordemos que hablamos de más de 600 millones de pesetas y que procedían de los fondos reservados. "Creo que el tema de los pagos lo trataron únicamente entre ellos", es decir, entre el rey y González. Pero, ¿hay algún recibí de esos pagos? Jaime Rocha nos aclara que no: "El dinero que se emplea de fondos reservados para pagar a un colaborador no se anota en ningún sitio. Eso está al margen de todo control".

Como última aportación, el militar cree que las fotos de Bárbara y del monarca no las tomó el hijo de ella, Ángel Cristo Jr. "¿Qué conocimientos técnicos va a tener un niño de 12 años para poner una cámara, o un micrófono disimulado en un lápiz...? Eso no pega ni con cola, no tiene sentido. Ahí ha habido alguien conocedor de esa tecnología que es el que lo ha hecho". ¿Cuántas cosas quedarán todavía por salir a la luz?