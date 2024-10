Bárbara Rey reconoce que recibió pagos en metálico del rey Juan Carlos I a cambio de guardar silencio

Por primera vez hemos escuchado a Bárbara Rey reconocer que recibió pagos en metálico a cambio de guardar silencio. Lo desvelan unos nuevos audios publicados por 'Ok Diario', en los que la actriz habla con un interlocutor cercano a la Casa Real.

Rey ha admitido que Juan Carlos I le había facilitado 35 millones de pesetas para ayudarla a pagar su casa, a punto de ser embargada, y de cancelar algunas deudas.

"Lo que hizo fue darme 20 millones de pesetas porque mi casa salía a subasta. Luego, cuando pasaron cinco meses, me dio 15. O sea, a lo largo de año y medio me estuvo dando dinero para hacer frente a todas las deudas que tenía y poder seguir viviendo", confiesa Bárbara Rey. "Pero, como digo, me lo fue dando espaciadamente y no sé la cantidad que llegaría a darme porque, además, entre otras cosas, a mí me parecía hasta vergüenza y más vergüenza aún me daba porque me faltaba dinero", dice.

Bárbara Rey insiste durante la conversación que no se trata de un chantaje, sino de una ayuda que le ofrece el rey emérito que le había prometido 100 millones de los cuales solo recibió 35. "100 millones de pesetas que él me daría. Entonces lo que hizo pues, un día vino y me dio 20 millones de pesetas porque mi casa salía a subasta", explica.

En los audios también se encuentra hablando sobre Mario Conde. "Me puse en contacto con Mario Conde en el mes de enero, de este año. Porque yo sabía que seguía manteniendo amistad. Él primero, como todos sabemos, es un hombre muy inteligente que solamente se limitó a escucharme. Entonces yo le conté todo lo que me estaba pasando, le dije incluso lo que temía y le dije el daño que a mi me estaban haciendo", ha dicho.

Los audios de Bárbara Rey con Juan Carlos I

Hace unas semanas que conocimos el contenido de los primeros audios. En ellos se mostraban algunas conversaciones que mantuvieron ambos donde mencionaban temas como la boda de la Infanta Elena con Jaime de Marichalar.

En buena parte de las conversaciones, la vedette lleva la iniciativa y es la que pone los temas sobre la mesa. El tono cariñoso empleado por Bárbara Rey es muy distinto al que usaría años después con un emisario de Juan Carlos, cuando la relación entre ambos ya ha terminado. La vedette se siente amenazada y avanza un presunto chantaje: "El Rey está en deuda conmigo. Porque no lo he sido nunca, pero si tengo que serlo, como p***, voy a ser la más cara del mundo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com