La joven que acusa al futbolista Achraf Hakimi de violación asegura que la retuvo en su casa

Un nuevo escándalo sexual sacude al mundo del fútbol. En este caso las acusaciones están dirigidas al jugador Achraf Hakimi. Una joven ha declarado haber sido violada por el deportista en su domicilio familiar. Los hechos habrían tenido lugar cuando su mujer, la actriz Hiba Abouk, y sus 2 hijos, se encontraban de viaje. La víctima ha declarado ante la Policía de París que se ha consumado una violación pero no ha presentado denuncia.

Rumores de crisis en la relación entre el futbolista y la actriz Hiba Abouk

En estos momentos la actriz Hiba Abouk se encuentra de vacaciones con sus dos hijos en Dubai, tal y como ha compartido la intérprete en sus redes sociales. Llama la atención que Hiba no se encuentre junto a su pareja en estos difíciles momentos. Una ausencia que también se produjo en la gala del mundo del fútbol 'The Best', un evento al que habitualmente los deportistas acuden acompañados por sus parejas y al que Achraf asistía solo esta misma semana.

Los rumores de crisis en la relación circulan desde hace meses. Achraf es un jugador hispano marroquí, nacido en Getafe, que actualmente juega en el Paris Saint- Germain. Hiba animó al padre de sus hijos en el Mundial de Fútbol pero a partir de entonces las publicaciones compartidas en redes sociales han brillado por su ausencia.

La pareja tampoco pasó en común la noche de fin de año. Él estuvo con el jugador Mbappé y eso avivó aún más los rumores de ruptura. Sin embargo, la actriz respondía a los periodistas hace unos meses que su relación seguía viento en popa.

Un amigo de la denunciante, clave en el caso

Lo que cuenta la joven que asegura haber sido violada por el deportista es que está en casa del jugador cuando Hiba no se encuentra en el domicilio y es entonces cuando tiene lugar la violación. Cuenta además que se ve obligada a llamar a un amigo suyo porque no puede salir de ese piso porque está retenida. La declaración de este supuesto testigo de los hechos será clave en la investigación que la Fiscalía ha abierto de oficio pese a que la mujer no ha querido pone denuncia.