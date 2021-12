Una joven con cáncer recibe una paliza en una discoteca de Pamplona: "Solo pensaba en que me devolvieran la peluca"

Cuenta Elayne que mientras le estaban pegando no pensaba en los golpes, tan solo en que se le había ido la peluca que usa debido los efectos de su tratamiento contra el cáncer. "Ellos ya tenían conocimiento de que tengo cáncer y me quedé en el suelo pensando: "¿Pero qué están haciendo?".

La víctima pedía a sus agresores que le dieran la peluca pero no fue hasta el momento en el que llegó la ambulancia cuando una trabajadora sanitaria le quitó las bridas y le recolocó la peluca. Cuenta que iba a salir de la discoteca para fumar, el dueño de la discoteca le pidió que se quedara 15 minutos dentro pero Elayne le dijo que podría salir y entrar cuando ella necesitara. "Entonces uno de los porteros, un chico muy alto, me cogió de los brazos y me lanzó a la calle. Cuando me intenté levantar sentí un impulso muy fuerte de mi espalada y me cogieron de los brazos hacia atrás. Me quitaron la peluca y me dieron la vuelta. Los agresores eran 5 chicos y uno era mi hermano", señala.

Señala esta joven que desde que padece la enfermedad se ha distanciado de su familia. Ha denunciado los hechos ante Policía nacional, la local y la foral. Denuncia que son varios los sucesos que han ocurrido en esta discoteca. Espejo Público ha intentado ponerse en contacto con el local que ha negado los hechos y además ha declinado hacer declaraciones en el programa.

