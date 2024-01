Un camarero responde a las palabras de Díaz Ayuso sobre los jóvenes: "Que se ponga un mes detrás de la barra"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reflexionado sobre el acceso de los jóvenes a la vivienda. Aseguraba en sus declaraciones que hay algunos que "prefieren no trabajar" porque, según su reflexión, "es casi mas rentable muchas veces no hacerlo que hacerlo".

Jesús ha trabajado durante muchos años en la hostelería y ahora ha puesto en marcha una cuenta de Twitter en la que otros denuncian las condiciones laborales que se encuentran en este gremio. Cuenta que cuando trabajaba como camarero cobraba unos 900 euros cuando el SMI estaba en 1.080 euros. En aquella época trabajaba durante todos los días menos uno a la semana. Sus seguidores en las redes sociales le mandan más de 50 mensajes diarios para denuncian las prácticas abusivas que se encuentran en sus empleos y ofertas de trabajo.

La repuesta de Jesús a Isabel Díaz Ayuso

Jesús ha querido responder a las declaraciones de Ayuso. "Me gustaría que esta clase de personas que dicen estas barbaridades se pusieran detrás de la barra un mes y después salieran otra vez a la palestra". Reconoce que puede haber gente que no trabaja por las ayudas pero no es el motivo real por el que falta personal en la hostelería. "El problema son las condiciones miserables que hay en la hostelería. Deberían meter mano a eso y hacer más inspecciones".

Cree que hoy en día lo difícil es encontrar una oferta en el mercado de la hostelería con condiciones dignas.

"Si hay gente no cualificada que entra a trabajar no es problema de ellos, es problema de la empresa porque le va a salir más barato. Si quieres profesionales los puedes tener pero debes pagarles como tal", determina este empleado de la hostelería.

"Para mucha gente es difícil denunciar estas prácticas abusivas"

Cree que para muchos trabajadores es difícil denunciar porque estos empresarios se nutren de gente necesitada que tienen miedo por perder el trabajo porque aunque sea abusivo. "Prefieren eso a quedarse debajo de un puente si lo pierden", destaca. "El problema real son estos mal llamados empresarios que consiguen sacar a su empresa adelante a través de la explotación laboral. Hay que hacer muchas más inspecciones de trabajo", concluye.