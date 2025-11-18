Zelenski llega hoy a España dentro de su gira europea en busca de apoyos y armas

La visita de Zelenski se produce en un momento delicado debido a los importantes avances rusos en el frente y a un caso de corrupción dentro de su gobierno que lo está desgastando políticamente. Pero Zelenski intenta recordar a los europeos que la guerra sigue. El momento es delicado. Rusia continua ganando terreno. Mientras, la guerra se recrudece y las fuerzas del país de Vladímir Putin se consolidan en posiciones estratégicas del este.

Zelanski llega a España buscando más apoyo aéreo y más presión internacional contra Rusia. De hecho en Francia ha firmado un acuerdo calificado de 'histórico' que incluye la compra de 100 cazas Rafale, fabricados por la firma francesa Dassault Aviation, y todos sus "armamentos asociados". La compra e estos aparatos supondría un salto cualitativo en la defensa ucraniana.

La agenda de Zelenski

Sobre la agenda que tendrá el mandatario, el primer acto será una visita al Congreso a las 9:30 horas, donde se reunirá con la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, y con el presidente del Senado, Pedro Rollán. Zelensk. Aprovechará para recorrer algunas de las dependencias del edificio como por ejemplo el hemiciclo.

Posteriormente, Zelenski se trasladará a la sede de Indra a las 11 de la mañana y mantendrá una reunión con los responsables de la industria española de defensa. El rey Felipe VI le recibirá en el Palacio de la Zarzuela a las 13:30 horas para mantener un encuentro previo al almuerzo. Posteriormente, el presidente ucraniano se trasladará hasta el Museo de Arte Reina Sofía.

Allí quiere ver el Guernika de Picaso porque cree que explica mejor que cualquier discurso lo que vive Ucrania: ciudades arrasadas y civiles huyendo desesperados. Para él, lo que pasó en Gernika en 1937 es el espejo de Bucha o Irpin. La reunión formal entre Pedro Sánchez y Zelenski se llevará a cabo en el Palacio de la Moncloa a partir de las 17:30. Posteriormente, está prevista una firma de acuerdos y a las 18:30 comparecerán en una rueda de prensa conjunta.

