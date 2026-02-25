El 'show' de Donald Trump en el discurso del Estado de la Unión más largo de la historia

El de esta jornada ha sido el primer discurso del Estado de la Unión de Donald Trump en su segundo mandato y además de batir su propio récord en cuanto a duración, el presidente derrochó en un 'show' muy de Trump, su versión más triunfalista.

Donald Trump se ha apropiado del oro olímpico firmado por la selección masculina de hockey hielo, 46 años después. En esos jugadores ve el presidente lo que quiere que sea su país, unos Estados Unidos que vuelven a dominar el mundo y que según sus palabras ya van consiguiendo, al menos en lo económico: "Nuestra nación ha vuelto más grande, más rica y más fuerte que nunca", aseguró. El equipo femenino, también campeón en los Juegos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia) rechazó la invitación, "debido al calendario y a los compromisos académicos y profesionales previamente programados".

Los jugadores fueron recibidos como estrellas, curiosamente ganaron a Canadá y Donald Trump entrega al portero la Medalla Presidencial de la Libertad. También fue protagonista la primera dama Melania Trump a quien su marido calificó de estrella de cine, quien sabe si detrás de esta descripción lo que se esconde es el ansia de aumentar la taquilla del documental recién estrenado.

La entrega de medallas no acabó ahí, también hubo una para un veterano de guerra a punto de cumplir 100 años o al piloto de unos de los helicópteros que participaron en la operación de captura de Maduro y que ha recibido una larga ovación. Aplausos igualmente para Marcos Rubio, Trump lo ha reconocido como el mejor secretario de estado de la historia.

El hemiciclo estaba claramente dividido entre republicanos y demócratas. La tensión alcanzó su punto álgido cuando Trump abordó el tema de la inmigración. Mientras Trump elogiaba su aplicación de la ley migratoria, la demócrata Ilhan Omar, representante de un distrito de Minneapolis en la Cámara de Representantes de EE. UU., le gritó: "¡Han matado a estadounidenses!". El representante demócrata Al Green fue expulsado de la Cámara de Representantes por segundo año consecutivo tras mostrarle a Trump un cartel que decía: "Los negros no son simios". El mensaje hacía referencia a un video publicado por Trump en redes sociales este mes, que incluía un clip que mostraba al expresidente Barack Obama y a la exprimera dama Michelle Obama como simios.

Entre el público se han visto insignias a favor de Ucrania, chapas en contra del ICE, pegatinas pidiendo desvelar los archivos de Epstein o incluso corbatas con la cara de Trump. El discurso acabó con los clásicos 'selfies' con el presidente.

