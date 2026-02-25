Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

MOMENTOS CLAVE

El 'show' de Donald Trump en el discurso del Estado de la Unión más largo de la historia

Discurso de calado político, pero también con el tono triunfalista y el espectáculo al que Donald Trump nos tiene acostumbrados.

Discurso del Estado de la Unión

El show de Donald Trump en el discurso del Estado de la Unión más largo de la historia | Antena 3 Noticias

Publicidad

Miriam Vázquez
Publicado:

El de esta jornada ha sido el primer discurso del Estado de la Unión de Donald Trump en su segundo mandato y además de batir su propio récord en cuanto a duración, el presidente derrochó en un 'show' muy de Trump, su versión más triunfalista.

Donald Trump se ha apropiado del oro olímpico firmado por la selección masculina de hockey hielo, 46 años después. En esos jugadores ve el presidente lo que quiere que sea su país, unos Estados Unidos que vuelven a dominar el mundo y que según sus palabras ya van consiguiendo, al menos en lo económico: "Nuestra nación ha vuelto más grande, más rica y más fuerte que nunca", aseguró. El equipo femenino, también campeón en los Juegos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia) rechazó la invitación, "debido al calendario y a los compromisos académicos y profesionales previamente programados".

Los jugadores fueron recibidos como estrellas, curiosamente ganaron a Canadá y Donald Trump entrega al portero la Medalla Presidencial de la Libertad. También fue protagonista la primera dama Melania Trump a quien su marido calificó de estrella de cine, quien sabe si detrás de esta descripción lo que se esconde es el ansia de aumentar la taquilla del documental recién estrenado.

La entrega de medallas no acabó ahí, también hubo una para un veterano de guerra a punto de cumplir 100 años o al piloto de unos de los helicópteros que participaron en la operación de captura de Maduro y que ha recibido una larga ovación. Aplausos igualmente para Marcos Rubio, Trump lo ha reconocido como el mejor secretario de estado de la historia.

El hemiciclo estaba claramente dividido entre republicanos y demócratas. La tensión alcanzó su punto álgido cuando Trump abordó el tema de la inmigración. Mientras Trump elogiaba su aplicación de la ley migratoria, la demócrata Ilhan Omar, representante de un distrito de Minneapolis en la Cámara de Representantes de EE. UU., le gritó: "¡Han matado a estadounidenses!". El representante demócrata Al Green fue expulsado de la Cámara de Representantes por segundo año consecutivo tras mostrarle a Trump un cartel que decía: "Los negros no son simios". El mensaje hacía referencia a un video publicado por Trump en redes sociales este mes, que incluía un clip que mostraba al expresidente Barack Obama y a la exprimera dama Michelle Obama como simios.

Entre el público se han visto insignias a favor de Ucrania, chapas en contra del ICE, pegatinas pidiendo desvelar los archivos de Epstein o incluso corbatas con la cara de Trump. El discurso acabó con los clásicos 'selfies' con el presidente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

VÍDEO: Así comenzó el incendio en el bar de la estación de Suiza donde murieron 41 personas

Momento del incendio en la estación de esquí suiza

Publicidad

Mundo

Antena3 Noticias

Juan Diego Bonillo, soldado colombiano en la guerra de Ucrania: "Escuchar el dron es escuchar la muerte"

Temporal en Brasil

Derrumbe de casas, corrimiento de tierras...las graves consecuencias del fuerte temporal que ya deja 28 muertes en Brasil

Una imagen de Matilde Muñoz en uno de sus viajes por el sureste asiático

Los acusados de matar en un hotel de Indonesia a la española Matilde Muñoz son condenados a 18 años de cárcel

Discurso del Estado de la Unión
MOMENTOS CLAVE

El 'show' de Donald Trump en el discurso del Estado de la Unión más largo de la historia

Donald Trump
Discurso del Estado de la Unión

Trump saca pecho de su gestión económica en el discurso del Estado de la Unión: "Nuestra nación ha vuelto más grande, más rica y más fuerte que nunca"

Laurence des Cars
Francia

Dimite la presidenta del Louvre tras las sucesivas crisis del museo: desde el gran robo hasta la inundación en la biblioteca

Macron ha agradecido la labor y el compromiso de Des Cars, de 59 años.

Jordan James Parke
Londres

Muere Jordan James Parke, el hombre que se gastó 150.000 dólares en cirugías plásticas para parecerse a Kim Kardashian

Jordan James Parke, exparticpante de Chapuzas Estéticas (Botched), ha muerto a los 34 años en una plaza de Londres.

(Foto de ARCHIVO)May 6, 2019 - Paris, Ile-de-France (region, France - the President of the French Republic, Emmanuel Macron receives the Secretary General of the European Council, Mr. Thorbjorn Jagland in interview at the Elysee Palace, May 06, 2019Europa Press/Contacto/Julien Mattia06/05/2019 ONLY FOR USE IN SPAIN

El exprimer ministro noruego Thorbjørn Jagland, imputado por corrupción vinculada a Espstein, hospitalizado tras un supuesto intento de suicidio

La carta Pokémon más cara de la historia: más de 16 millones de euros

La carta Pokémon más cara de la historia: el influencer Logan Paul cierra la venta por más de 16 millones de euros

Momento del incendio en la estación de esquí suiza

VÍDEO: Así comenzó el incendio en el bar de la estación de Suiza donde murieron 41 personas

Publicidad