El Gobierno y la Junta de Andalucía posponen el Homenaje de Estado por las víctimas del accidente en Adamuz

El Ejecutivo y la Junta optan por cambiar la fecha de la ceremonia después de que varias familias hayan transmitido la imposibilidad de acudir.

Pedro S&aacute;nchez y Juanma Moreno fechan al homenaje de Estado a las v&iacute;ctimas del accidente en Adamuz

Pedro Sánchez y Juanma Moreno fechan al homenaje de Estado a las víctimas del accidente en AdamuzEFE

Beni López
Publicado:

El Ejecutivo ha acordado con la Junta de Andalucía posponer la celebración del Homenaje de Estado por las víctimas del accidente de Adamuz previsto para el 31 de enero en Huelva.

Tal y como corroboran fuentes de Moncloa, esta decisión llega después de que varias familias haya trasladado a la Junta de Andalucía la imposibilidad de ir a dicha ceremonia. De esta manera, se tratará de acordar una nueva fecha a fin de contar con el mayor número de familiares posible.

No obstante, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, asistirá al funeral que se celebrará el jueves en Huelva, como ya había comunicado.

Fue el pasado día 21 cuando el presidente, cuando el presidente del Gobierno y el de la Junta andaluza hablaron para acordar el Homenaje de Estado. Ambos, emitieron comunicados parecidos poniendo fecha a este acto en Huelva, provincia en la que residían la mitad de las víctimas del accidente, pero, sin embargo, esto no será posible.

El funeral, una semana después del accidente en Adamuz

Este domingo se ha llevado a cabo el funeral organizado por el Obispado de Córdoba por las víctimas del accidente que ha reunido a representantes de distintos ámbitos de la provincia en la ceremonia presidida por el obispo cordobés, Jesús Fernández, y con una veintena de sacerdotes. Asimismo, han estado presentes representantes políticos a familiares de las víctimas y vecinos de la localidad.

Hace una semana ocurrió el accidente ferroviario en Adamuz, que terminó con la vida de 45 personas. Además, 22 pasajeros continúan ingresados en diferentes hospitales andaluces, cinco de ellos se encuentran en la UCI, según ha detallado la Junta de Andalucía este domingo.

Por su parte, el Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha expresado que cualquier comparación de su gestión del accidente de tren en Adamuz con la de Carlos Mazón de la DANA en Valencia, "le parece ofensiva", porque él ha estado "en todo momento al frente de sus responsabilidades", ha afirmado en una entrevista en El País.

