Eduardo Rubiño, sobre los nuevos escándalos relacionados con Ábalos y Koldo: "Es totalmente repugnante, da entre vergüenza y pena"

TheObjective anunciaba dos noticias relacionadas con Koldo y Ábalos, en una publicaba "La obsesión de Ábalos con Ariadna: tenía un arsenal de fotografías en sus dispositivos", unas imágenes que están siendo analizadas por la UCO; y por otro lado, desvelaba que "Koldo enchufó a la embajada de Colombia a un cabo de la Guardia Civil que conoció en Navarra".

"Es la España cutre del enchufillo"

Dos noticias que han sido criticadas en el plató de Espejo Público por sus colaboradores. Por un lado, el director del Independiente, Casimiro García-Abadillo, ha opinado que: "Parece como una película mala de los años 70, es la España cutre del enchufillo, del amigo, realmente cuando hemos destapado el puchero, lo que hemos visto ahí es basura. Esto es una vergüenza".

"Estoy horrorizada y espantada"

Por su parte, la abogada Cruz Sánchez de Lara, también ha querido opinar al respecto, y ha reconocido que estas noticias: "Dan vergüenza y lástima, estoy horrorizada y espantada".

La colaboradora ve injusto, que con toda la gente que haya estudiando oposiciones, intentando acceder a la administración y que no lo consiguen, y que llegue Koldo García, "que tenga una lista de amiguitos y los mande".

"Tienen que llegar hasta las últimas consecuencias"

El portavoz adjunto de Más Madrid, Eduardo Rubiño, califica esta noticia de "repugnante" y considera que desprenden un "machismo absoluto". El colaborador de Espejo Público manda un mensaje al PSOE: "No es tema de hacer una reflexión, sino que tienen que llegar hasta las últimas consecuencias. Muestran una imagen que abochorna a la ciudadanía, y hace que la gente esté muy harta, cuando luego hay alcaldes de pueblo y concejales que ni siquiera cobran, y que son una imagen de la política completamente diferente, y la imagen queda totalmente manchada por esta gente".

