El futbolista Nacho Ruiz denuncia insultos homófobos en pleno partido: "Alzo la voz porque espero que esto deje de pasar"

Existen aún muchos prejuicios hacia los jugadores de fútbol que se salen de lo que hasta el momento ha sido la norma. Ha sido precisamente lo que ha vivido Nacho Ruiz, el futbolista de la UB Conquense que ha recibido un aluvión de insultos homófobos en un partido este fin de semana.

Aunque este asegura que es la primera vez que le ocurre, ya había recibido comentarios en redes criticando su forma de vestir y su pasión por la moda. "En el mundo del fútbol se viven todo tipo de insultos, pero esto es la primera vez que me pasa a mí", señala Nacho.

El joven de 28 años lleva desde los 5 jugando al fútbol y asegura que su forma de vestir o lo que haga fuera del campo no interfiere en su rendimiento deportivo y no debería importarle a nadie. "Espero que deje de pasar", advierte Nacho Ruiz.

Tanto su equipo como el equipo contra el que jugaba han condenado públicamente lo ocurrido. ¿Hasta cuándo tendrán los futbolistas que escuchar este tipo de comentarios?