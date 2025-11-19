La madre de Ana murió en la misma residencia que Encarnita Polo: "Le administraron una medicación que tenía prohibida"

Encarnita Polo fallecía el pasado jueves por la noche a sus 86 años. Un compañero de la residencia en la que vivía desde hacía apenas unos meses se colaba en su habitación y la estrangulaba hasta la muerte.

A raíz del asesinato, algunas familias han denunciado ciertos problemas que tuvieron los residentes en el mismo centro. En el caso de Ana, su madre falleció al poco de ingresar y esta denuncia presuntas negligencias.

A los días de ingresar, comenzaron a administrarle una mediación que ya le habían retirado. "La hematóloga le prohibió una medicación tras un ciclo de radioterapia, mi hermana lo comunicó y confió en que se la retiraran", señala, "aquello nos suscitó mucha desconfianza, cuando vimos que se la pusieron de nuevo en la cena".

Además, Ana relata un segundo incidente. Una enfermera le puso una vía subcutánea a su madre que terminó infectándose y que la obligó a ingresar en el hospital durante 10 días.

Apenas unos días después de ingresar en la residencia y unos días antes de que muriera Encarnita Polo, la madre de Ana fallecía en el centro. Hoy, esta denuncia presuntas irregularidades en la residencia.