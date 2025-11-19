Las hermanas Hurtado, incapaces de afrontar la vida la una sin la otra: "Llegamos a preguntar por el suicido asistido"

Las hermanas Alice y Ellen Kessler, dos artistas alemanas que referentes de la televisión italiana a partir de los años 60, han fallecido juntas a los 89 años en su residencia cerca de Múnich, Alemania, tras recurrir a un suicidio asistido.

Ambas decidieron morir juntas, tanto que pidieron que sus cenizas se recogieran en la misma urna. Tras 89 años de la mano, tenían claro que también morirían juntas, algo que las hermanas Hurtado se han planteado en alguna ocasión.

"Nos ha dado mucha pena, pero somos iguales", nos cuenta, "en un periodo en el que tuvimos una depresión muy fuerte, pensamos en hacer lo mismo".

Las hermanas Hurtado llegaron a plantearse la opción del suicido asistido conjunto. Sin embargo, terminaron desestimándolo por el precio, ya que costaba 100.00 euros, y por miedo. Ambas se dieron cuenta de que no podían dejar a sus familias y que debían aprender a vivir para cuando una faltase. Por eso, a día de hoy se están preparando con un psicólogo para cuando eso ocurra.

