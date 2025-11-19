Antena 3 LogoAntena3
La desesperación de Marcela por encontrar el exoesqueleto de su hijo de 8 años: "Sin ese dispositivo, no puede caminar"

La familia llevaba el exoesqueleto de Benjamín en una maleta que se dejaron olvidada en la calle. Hoy, ofrecen una recompensa para quien dé con el paradero del soporte que permite andar al pequeño.

Marcela

Benjamín tiene 8 años, edad a la que se pudo poner de pie por primera vez. Tras varias operaciones de rodilla, fue gracias a un exoesqueleto que el pequeño pudo ponerse a caminar.

Hoy, su familia está desesperada porque lo han perdido. Lo llevaban dentro de una maleta que se olvidaron en la calle, cerca del Paseo de La Habana (Madrid) y ahora está desaparecido.

Su madre, Marcela, está desesperada e, incluso, ofrece una recompensa de 1.000 euros a quien encuentre el exoesqueleto. "Ruego que quien lo encuentre o quien lo tenga, lo devuelva", pide Marcela.

Según nos cuenta su madre, Benjamín ese dispositivo es imprescindible para que Benjamín pueda caminar: "Son sus piernas, es su tesoro".

Marcela asegura que ese exoesqueleto son las piernas de Benjamín, que está hecho a medida y ha costado 70.000 euros. ¿Lograrán dar con su paradero?

