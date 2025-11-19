La desesperación de Marcela por encontrar el exoesqueleto de su hijo de 8 años: "Sin ese dispositivo, no puede caminar"

Benjamín tiene 8 años, edad a la que se pudo poner de pie por primera vez. Tras varias operaciones de rodilla, fue gracias a un exoesqueleto que el pequeño pudo ponerse a caminar.

Hoy, su familia está desesperada porque lo han perdido. Lo llevaban dentro de una maleta que se olvidaron en la calle, cerca del Paseo de La Habana (Madrid) y ahora está desaparecido.

Su madre, Marcela, está desesperada e, incluso, ofrece una recompensa de 1.000 euros a quien encuentre el exoesqueleto. "Ruego que quien lo encuentre o quien lo tenga, lo devuelva", pide Marcela.

Según nos cuenta su madre, Benjamín ese dispositivo es imprescindible para que Benjamín pueda caminar: "Son sus piernas, es su tesoro".

Marcela asegura que ese exoesqueleto son las piernas de Benjamín, que está hecho a medida y ha costado 70.000 euros. ¿Lograrán dar con su paradero?