Peligroso reto viral

Hablamos con un niño de 11 años que se desmayó por el reto del mataleón: "Lo vimos en TikTok y parecía divertido"

El mataleón es una peligrosa táctica propia de la lucha libre, pero que se ha convertido en un reto viral que está causando estragos entre los jóvenes. En el caos de Alexander, un niño de 11 años, le hizo perder el conocimiento.

Reto mataleón

El reto del mataleón se ha convertido en una peligrosa moda entre los jóvenes. Estos se realizan la táctica de estrangulamiento unos a otros, llegando en algunas ocasiones a perder el conocimiento o, en los peores casos, la vida.

Alexander, un niño de 11 años, ha tenido graves problemas después de desmayarse a causa de un mataleón. El joven, que previamente le realizó la táctica a sus amigos, se estaba turnando con el grupo a ver quién aguantaba más sin respiración.

"Lo vimos en TikTok y parecía divertido", asegura, "lo vimos como un juego y acabó mal". A raíz del mataleón, Alexander tiene un diente roto y problemas de mandíbula.

Hoy, los padres de Alexander denuncian esta peligrosa táctica que puede llegar a costarle la vida a muchos jóvenes. ¿Lograrán con su ejemplo concienciar de los riesgos de este reto viral?

