Hablamos con un niño de 11 años que se desmayó por el reto del mataleón: "Lo vimos en TikTok y parecía divertido"

El reto del mataleón se ha convertido en una peligrosa moda entre los jóvenes. Estos se realizan la táctica de estrangulamiento unos a otros, llegando en algunas ocasiones a perder el conocimiento o, en los peores casos, la vida.

Alexander, un niño de 11 años, ha tenido graves problemas después de desmayarse a causa de un mataleón. El joven, que previamente le realizó la táctica a sus amigos, se estaba turnando con el grupo a ver quién aguantaba más sin respiración.

"Lo vimos en TikTok y parecía divertido", asegura, "lo vimos como un juego y acabó mal". A raíz del mataleón, Alexander tiene un diente roto y problemas de mandíbula.

Hoy, los padres de Alexander denuncian esta peligrosa táctica que puede llegar a costarle la vida a muchos jóvenes. ¿Lograrán con su ejemplo concienciar de los riesgos de este reto viral?