Joaquín Amills confirma que había sangre en el móvil de Pablo, el joven desaparecido en Badajoz

Joaquín Amills, portavoz de S.O.S. Desaparecidos ha confirmado en Espejo Público que en el móvil de Pablo, el joven desaparecido en Badajoz, se ha encontrado sangre. "Había sangre en el móvil, pero no se significa que fuera sangre reciente o que fuera de Pablo", explica Joaquín que además matiza que no se trata de que el smartphone estuviese cubierto de sangre como si hubiese habido una pelea.

El portavoz de la familia de Pablo ha querido dejar claro que el estudiante desaparecido no tuvo una pelea a la salida del local de copas donde se le perdió la pista. "No hubo una pelea, Pablo salió del local, tropezó con un muchacho al que se le cayó el iPad e inmediatamente Pablo le dijo que no se preocupara que él se hacía cargo". Amills indica que hubo un intercambio de teléfonos y que incluso este chico ha hablado con la familia para corroborar que todo ocurrió en un tono amistoso.

A Pablo se le pierde la pista cuando se despide de un amigo suyo y le dice que va a coger un taxi. El móvil de Pablo fue encontrado en el río, camino opuesto a la residencia a la que debía haber llegado Pablo esa noche. Precisamente que se busque a Pablo por esa zona, que es un barrio marginal de Badajoz ha generado sospechas en el entorno del desaparecido de que algo tuvo que ocurrir.

La policía ha tenido que suspender la búsqueda de Pablo en el río debido a que hay una planta autóctona, el nenúfar mejicano, que dificulta la investigación dentro del río, además ha tenido que solicitar colaboración a la policía portuguesa ya que hay una parte del río que se mete en territorio luso que los agentes españoles no pueden rastrear.

