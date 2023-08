Jimena, la joven que afirma haber recuperado la vista en la JMJ: "El 5 de agosto es mi nuevo cumpleaños"

Más de un millón y medio de jóvenes acompañaron al Papa Francisco el pasado sábado en la Vigilia de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) en Lisboa. Una de de esas jóvenes fue Jimena, una joven de 16 años que padecía de problemas de visión desde hace dos años y medio. Para ella, esa jornada adquirió especial importancia cuando, tal y como ella misma asegura, "recuperó la vista".

Podríamos estar hablando de un supuesto milagro. Ante esto, la Iglesia se ha pronunciado. El arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, considera que el suceso "ha sido un gran evento, que podría ser un milagro". Cree que se debe dar "gracias a Dios" porque "no veía y ahora ve". Aunque reconoce que hay que esperar a un diagnóstico oficial: "Ahora los médicos dirán el resto", comenta esperanzado que "ella vuelve a casa viendo".

El testimonio de Jimena

Jimena, la joven protagonista de este supuesto milagro, ha querido contar cómo ocurrieron los hechos. Ha explicado que el pasado sábado ella se despertó viendo "súper borroso", tal y como le llevaba pasando "desde hace dos años y medio". Esa misma mañana asistió con sus amigas a misa y, una vez allí, después de comulgar, se puso a llorar "pidiéndole a Dios" una cura para su vista. La joven ha asegurado que, al dejar de llorar, abrió los ojos y se dio cuenta de que podía ver.

Jimena ahora está muy emocionada, pero sobre todo agradecida: "Hay que dar muchísimas gracias por el milagro". Ha detallado feliz cómo pudo ver a sus amigas, después de estar casi tres años sin verlas: "He visto el altar, el sagrario y a mis amigas. Las veía perfectamente, estaban dos años más mayores de cómo las recordaba".

Dice que una vez recuperó la vista pudo leer la oración que en ese momento estaban rezando y ha comentado divertida que "no se me ha olvidado leer del todo". Cree que el suceso ha sido "una prueba de fe" y de ahora en adelante considerará que el "5 de agosto es mi nuevo cumpleaños, porque la Virgen me ha hecho ese día un regalazo que no voy a olvidar".

El Vaticano podría declararlo milagro

Ahora mismo, los médicos deben explorar a Jimena en busca de un nuevo diagnóstico. Si se confirma que la joven ya no tiene los problemas de visión que antes padecía, el Vaticano podría declarar el milagro. Cabe destacar que los que emitirán el nuevo diagnóstico serán médicos independientes de la Iglesia.