Sorpresa en la JMJ de Lisboa: un cura DJ da los buenos días a ritmo de tecno

Lisboa, concretamente el campo de Gracia, lugar donde se está celebrando laJornada Mundial de las Juventudes(JMJ)del Papa, se ha despertado al ritmo de la música pinchada por el padre Guilherme Peixote, un cura DJ.

Tras una intensa jornada de más de 48 horas, de la que destaca la inspiradora vigilia de papa Francisco protagonizada por el lema '¡Levántate!', los jóvenes vieron interrumpido su descanso por una fuerte música. El éxito ha sido tal que, además de volverse viral, ya cuenta con su propia 'playlist' o lista de reproducción en Spotify:

Portugal ha recogido una JMJ que ha traído numerosas sorpresas, desde milagros hasta un ambiente predominantemente tecno, lo que se aleja de algunos estereotipos que conciben a la Iglesia como algo anticuado donde solo tienen cabida sucesos tradicionales.

Este hecho muestra como en estos últimos años, la Iglesia y, en concreto, la JMJ, están promoviendo acciones para acercarse a los jóvenes que están resultando muy efectivas. Ejemplo de esto sería la altísima asistencia por parte de personas provenientes de todas partes del mundo. En esta gran congregación destaca la participación de los pelegrinos españoles ya que se han erigido como el grupo más multitudinario de Lisboa con 77.224 personas.

Han asistido más de 600.000 jóvenes

La Jornada Mundial de la Juventud convocada por el papa Francisco ha contado con 1.000.0000 de asistentes.

Unos 20.0000 de estos asistentes eran agentes de los cuerpos de seguridad, que se suman a los más de 30.0000 voluntarios encargados de ayudar con la organización y el desarrollo del encuentro.

De manera oficial, se adscribieron 354.000 fieles de 151 países. Se calcula que por cada una de estas personas que se han inscrito de manera oficial, hay 2 o 3 que llegan por su cuenta.

Estos datos revelan que la Jornada ha multiplicado por tres la población del lugar en el que se ha celebrado, Lisboa.

Milagro: una joven dice haber recuperado la vista

Una joven española de 16 años dice haber recuperado la vista por unos minutos tras rezar una novena a la Virgen de las Nieves en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, a la que asistió con su grupo del Opus Dei.

"He leído la oración que hemos estado rezando para la Novena. Leo un poco lento, pero no se me ha olvidado del todo", ha mencionado la joven, la cual pidió todo que rezaran por su recuperación.

Jimena dice ver "perfectamente" y, aunque no sepa cómo explicarlo, se siente "súper contenta", tanto que ha convertido la fecha del 5 de agosto en la de su "nuevo cumpleaños".

La joven, que lleva 2 años con un 5% de visión, dijo haberse despertado ese sábado viendo "fatal" y "borroso". Sin embargo, tras rezar y comulgar, recuperó la vista. "Me he puesto a llorar en el banco, porque me quería curar y era el último día de la Novena a Nuestra Señora de las Nieves. Cuando he abierto los ojos veía perfectamente", añadió la Jimena.

Por otra parte, Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española y cardenal arzobispo de Barcelona, se ha puesto en contacto con la joven a través de una videollamada.

Omella comenta que la información le llegó a través de "una monja que conoce a la familia" y que, nada más enterarse, decidió contactar con la chica para que le relatase de primera mano todo lo que había pasado: "Demos gracias a Dios, luego tendrán que valorar los médicos si se podía curar, no se podía curar. Pero para la chica eso ha sido un gran evento, digamos milagro. No le daría ni más elocuencia ni menos elocuencia, es un dato bonito".

Lisboa acoge la 38ª edición de la JMJ

En total se han celebrado 38 Jornadas. La primera fue convocada en Roma un 23 marzo de 1986. El encargado de crear estas reuniones fue el papa Juan Pablo II que, tras observar el éxito de asistencia en la celebración del Jubileo de la Redención, decidió crear la Jornada Mundial de la Juventud.

Este encuentro internacional de jóvenes con el Papa se celebra cada 2, 3 o 4 años en una ciudad elegida por el sumo pontífice. Consta de una peregrinación y de una fiesta de la juventud, en la que vivir un momento de evangelización y experimentar una expresión de la Iglesia universal.

La reunión que ha contado con más pelegrinos ocurrió en 2015 en Manila, Filipinas. Asistieron 6 millones de personas, auto quitándose el récord que ellos mismos ostentaron durante años gracias a la participación de 4 millones de personas en la JMJ en 1995. En esta reunión acaecida en la capital Filipina, Juan Pablo II se encontraba bajo amenaza terrorista, ya que pretendían atentar contra el haciendo volar el papa móvil con la inmolación de un terrorista vestido de sacerdote. Esta situación pudo ser evitada gracias a que el plan se descubrió 4 días antes que diera comienzo la Jornada.

La próxima JMJ será en Seúl, Corea del Sur

El papa Francisco ha anunciado desde Lisboa que la próxima Jornada Mundial de la Juventud tendrá lugar en Seúl, Corea del Sur.

El pontífice ha dado noticia después de la misa de envío celebrada en el Parque Tejo: "La próxima JMJ será en Asia, será en Corea del Sur, en Seúl", declaró entre aplausos.

Con la elección de esta localización el papa busca que tenga lugar "un hermoso signo de la universalidad de la Iglesia".

A su vez, el papa a citado a los jóvenes en Roma para el año 2025 con motivo de celebrar el juntos el Jubileo de la juventud.