El Jefe de Gabinete de Ayuso, a Espejo Público, tras ser citado como testigo en el Supremo: "El problema lo tienen quienes van a declarar como imputados"

El veterano político Miguel Ángel Rodríguez vuelve a acaparar titulares. En su posición actual como director de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, se ha visto envuelto en la polémica filtración de los datos personales de la pareja de la presidenta madrileña.

Ahora, el Tribunal Supremo le ha citado a declarar como testigo. Eso sí, MAR asegura a los micrófonos de Antena 3 que no ha recibido ninguna citación, pero asegura que irá a declarar: "Cuando sepa lo que me van a preguntar podré responder, pero ahora me parece todo precipitado", añade.

MAR asegura ante la prensa que no sabe "dónde la han mandado, si al lugar de trabajo o al domicilio", pero añade que "si han dado la noticia será verdad". Confiesa también que afronta esta citación “con total tranquilidad”, ya que “es ir al Supremo como testigo, y lo que me pregunte el juez responderé con mi verdad”, concluye.

Eso sí, a las preguntas de los periodistas sobre cómo se pudo filtrar la información de la pareja de Ayuso, MAR las ha intentado esquivar. Aunque ante la pregunta de si le preocupa acabar como imputado, responde inmediatamente: “¿por qué?”.

El que fue también Secretario de Estado de Comunicación y portavoz del Gobierno de José María Aznar, se ha puesto en contacto con Espejo Público mediante el Chat Secreto para aclarar su situación. Dice lo siguiente:

“Por supuesto que iré a declarar como testigo. El problema lo tienen quienes van a declarar como imputados”. Una prueba mas de que Miguel Ángel Rodríguez no tiene miedo al juez.

