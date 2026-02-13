Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Alquilar un piso es ahora un 50% más caro que hace 5 años

Los precios de la vivienda siguen imparables. Comprar un piso es casi un 10% más caro que hace un año. Y a pesar de ello se venden 6 casas cada minuto. Lo poco que hay, vuela.

Carteles de alquiler de viviendas

La locura de los alquileres: una caseta de jardín en Mallorca por 900 euros al mes | Antena 3 Noticias

Silvia López
Publicado:

Los alquileres no tocan techo. Han subido casi un 50% en los últimos 5 años. En Madrid, un piso de unos 90 metros cuadrados cuesta 400 euros más al mes que en 2021. La capital, Baleares y Cataluña encabezan las subidas. Navarra es la excepción, allí han bajado.

Esteban cuelga el cartel de "Se alquila" sabiendo que va a durar poco. Y eso aunque el piso, en la ciudad de Burgos, cuesta 900 euros al mes. Pero nos dice que "vuelan". Esta provincia es una de las que más ha visto encarecerse el precio de los alquileres, un 12,5% en el último año.

Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, nos lo explica: "Las últimas subidas se han concentrado en mercados pequeños, en pequeñas capitales alejadas de los grandes focos". Ya prácticamente ningún rincón de España escapa a la locura de los precios del alquiler, que siguen por las nubes.

Esther y su pareja han estado casi 6 años buscando algo que pudieran permitirse. "Pedían exigencias como que los dos fuéramos funcionarios", nos cuenta, "o que cobráramos más de 3.000 euros, no sé en qué sueño viven".

También en Mallorca se ha puesto tristemente de moda los alquileres de caravanas. La última, por 400 euros mensuales, es diminuta a juzgar por las fotos. "Lista para entrar en vivir", dice el anuncio, que presume además de que la caravana cuenta con placa solar.

6 casas por minuto

Las cosas no están mejor para comprar. "Los precios suben más rápido que lo que uno puede acumular", nos cuenta un joven en Barcelona. Según el Colegio de Registradores, comprarse un piso es un 9,5% más caro que hace un año. A pesar de ello se venden seis casas por minuto. Hay tal problema de oferta que lo poco que hay, vuela.

En el informe elaborado por los registradores llama también la atención que un 28% de las viviendas que se venden en España son a tocateja, sin hipoteca. Son sobre todo inversores o ciudadanos extranjeros.

