Javier Santos, supuesto hijo de Julio Iglesias: "No estoy pidiendo dinero, solo pido una conversación"

Javier Santos Edite, el presunto hijo de Julio Iglesias que lleva desde 1991 tratando de que el cantante reconozca su parentesco, ha escrito una carta abierta, motivada por el encuentro hace unos días de Manuel Díaz "El Cordobés" y su padre, Manuel Benítez.

Santos, que pide desde hace años que se reconozca que es hijo de Julio Iglesias, ha enviado una carta abierta al cantante por medio de su abogado en la que renuncia a cualquier reclamación económica y en la que afirma que lo único que desea es un encuentro con el cantante para poder hablar.

Esta renuncia al dinero de Santos, que desde 1991 intenta que se reconozca la supuesta paternidad de Julio Iglesias, "abarca tanto al momento presente como al futuro, en relación a sus posibles derechos con respecto a Julio Iglesias". Es decir, renunciaría a una supuesta herencia en caso de fallecimiento del cantante, y suponiendo que esta le correspondiera.

Javier Santos pide "perdón" al cantante

"Le pido perdón por si he hecho algo que no le ha gustado y por eso no quiere conocerme". "Solo me queda la esperanza de que un día se levante y diga que quiere verme", concluía.