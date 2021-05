Javier Ayala, tras el problema cardiaco de Ángel Gabilondo: "Esperamos que salga pronto y se encuentre bien"

Apunta Javier Ayala, alcalde socialista de Fuenlabrada, que no ha hablado en las últimas horas con Ángel Gabilondo "porque tiene que estar tranquilo". Gente del círculo cercano de Gabilondo le han transmitido que durante la mañana de este viernes podía recibir el alta médica.

Sobre los resultados de las Elecciones a la Asamblea de Madrid 2021, apunta Ayala que "han sido muy malos" y "hay que tomar medidas porque no podemos dar la sensación de que no ha pasado nada". Considera eso sí que no se puede hacer leña del árbol caído porque además estamos hablando de "las mismas personas que ganaron las elecciones hace dos años".

Cree el alcalde de Fuenlabrada que "Pedro Sánchez siempre ha dado la cara dando explicaciones de la gestión de la pandemia". "Hemos perdido y hay que ponerse a trabajar hacia el futuro", mantiene.

Cree el primer edil madrileño que hay que entender que las personas no son de un partido o de otro, sino que la gente vota en función de su estado de ánimo. "La gente sabe votar y en Fuenlabrada también. No hemos ganado las elecciones como es tradicional pero hay que tomar nota y trabajar".

No se moja en dar un nombre de la persona que sustituirá a Ángel Gabilondo como líder del PSM pero sí cree "que quien lo lidere sea capaz de transmitir ese proyecto y que nos emocione".

