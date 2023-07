Iván Redondo envía un mensaje en directo a Susanna Griso sobre el cara a cara: "Sánchez se podía haber visto la sección por lo menos"

Espejo Público analiza las reacciones que sigue generando el cara a cara de Alberto Núñez Feijóo (PP) y Pedro Sánchez (PSOE) en Atresmedia. Apunta el periodista Toni Bolaño que el debate se celebró en un 10 de julio, que podría ser un día gafe para el presidente. Recuerda que el 10 de julio de 2021 hubo una remodelación del Gobierno en la que "salta Ábalos, Iván Redondo y Carmen Calvo".

"Por lo menos se podría haber visto su sección"

Susanna Griso ha aprovechado para leer en directo el mensaje que le ha mandado el analista político Iván Redondo, que cada semana analiza el tablero político en la sección 'Informe Redondo'. "Yo entiendo que el presidente ha prescindido de Iván Redondo, ya no es su jefe de Gabinete, pero por lo menos podría haber visto su sección los lunes porque daba muchas claves de lo que iba a pasar y él decía que se hablaría mucho del bloqueo. Cómo puede ser que en Ferraz o La Moncloa no tuvieran respuesta para el momento en el que Feijóo presentó un documento para que gobernase la lista más votada", se preguntaba la presentadora.

"La espuma del debate durará al menos un mes"

En su mensaje a la periodista Iván Redondo advierte de que "la espuma del debate durará un mes cuando estamos a 10 días para las elecciones y en ese tiempo va a seguir surfeando esa espuma Núñez Feijóo".

A Bolaños le sorprende que en Moncloa no se esperaran encontrarse un al Feijóo con el que se encontraron y cree que deberían haberse planteado el peor escenario. "Feijóo hizo un juego graneado para el que el presidente no estaba bien preparado y no conseguía contrarrestar. Considera que cuando Feijóo presentó a Sánchez la propuesta de dejar gobernar a la lista más votada el presidente del Gobierno podía haber introducido una enmienda: que Feijóo se comprometiera a disolver los 52 ayuntamientos en los que ha ganado el PSOE y el PP ha pactado con Vox y que, además, dejara gobernar a Fernández- Vara en Extremadura.