Iván Redondo: "El objetivo de Sánchez en el cara a cara es recuperar 400.000 votos, y si no lo hace las elecciones estarán vistas para sentencia"

Apunta Iván Redondo que esta campaña a las elecciones generales del 23 de julio está siendo "muy original" también por la fecha y "por el cara a cara de esta noche", añade. Recuerda que hace 2 semanas Sánchez esperaba una votación del 74-76% mientras que Redondo cree que estamos en un 69% de participación. Un dato muy similar al de hace 4 años.

Apunta el asesor político que "el contexto, el ambiente y los debates tienen importancia en el voto". Añade que debates anteriores influyeron en el voto de 1.380.000 personas. "Entonces 700.000 personas cambiaron su voto. Hay otras personas que confirman el voto y hay aquellos que se animan a votar", afirma.

"Estamos en 800.000 personas de transferencia PSOE-PP, que es un dato récord de legislatura que se van a PP y a Vox", explica. Considera que el objetivo de Sánchez es recuperar 400.000 votos de estos 800.000 y "si no lo hace, las elecciones estarán ya vistas para sentencia".

"El Sánchez que vimos en El Hormiguero no es el Sánchez que veremos en el cara a cara"

Opina Redondo que el efecto de un cara a cara va a fortalecer al bipartidismo y las opciones de voto útil en la recta final. "No importa que recuperes más voto del entorno de Sumar, tienes que recuperarlos del PP. El Sánchez de El Hormiguero no es el Sánchez para este elector central, por lo que será interesante ver cómo el presidente amplía posición", señala. "El elector central tiene que ver a Sánchez el púgil adecuado para captarlo", mantiene Redondo.

Redondo comenta el ya bautizado por algunos medios como 'kamikaze tour' que cree que ha permitido crear un estado de animo positivo en torno al PSOE pero ha anulado a Sumar y la aritmética de la coalición ("además de los errores propios de Sumar que vienen desde Mariños como ya hemos explicado en 'Informe Redondo'")". Le parece interesante ver cómo reacciona Alberto Núñez Feijóo en el cara a cara. "Su estrategia va a ser aguantar los golpes".

"El cara a cara será como un combate de boxeo del que no te puedes escapar"

Compara el cara a cara con un combate de boxeo en el que no te puedes escapar y los 100 minutos en Antena 3 pueden ser muy largos. "Se debate entre 2 presidentes sin entrevistador. Para tener victoria política y no dialéctica necesitas conectar más que comunicar con este elector central que se mueve bajo una pregunta de control: "¿Es cómo nosotros o no?, ¿va a hacer algo malo o no?, ¿puedo confiar en él o no?".

Anticipa que en el cara a cara se hablará de bloqueo. Cree que Vox le da un buen discurso al PP con el bloqueo a López Miras en Murcia. "En la victoria política puede ser que te machaquen en un debate dialécticamente y sin embargo llevarte los votos y los escaños", asegura.

El paradigma de Cataluña que se puede extrapolar a las elecciones generales

Explica Redondo que en Cataluña el PSC tiene 12 diputados y las encuestas le dan el crecimiento de 1 ó 2. El PP, por su parte, va a multiplicar casi por 4 su representación en Cataluña. "¿Cuándo fue la última vez que vimos al PP con 8 escaños en Cataluña?, con Aznar". "Feijóo, si Sánchez hace un buen cara a cara se puede ir a los 137 diputados de Rajoy pero en realidad está jugando al cuadrante Aznar para sacar 156 escaños y el ejemplo que estamos viendo en Cataluña, Andalucía, la Comunidad Valenciana y Madrid están diciendo que esto es posible. Las señales están ahí, el PP va a crecer mas en Cataluña que el PSOE".

El veto a Irene Montero, "un gran error"

Señala Redondo que Sumar y el veto a Irene Montero va camino de convertirse en "el mayor error tras la campaña primavera verano de 2019 de Albert Rivera donde quedó enterrado. "Técnicamente los electores de izquierdas que se están quedando en casa no ven que luchan 2 izquierdas contra 2 derechas, están viendo que hay 3 izquierdas y una que se queda en casa".

La recomendación musical de Iván Redondo: Mónica Naranjo y su tema 'Sobreviviré'

Como recomendación musical Iván Redondo recurre a Mónica Naranjo y su tema 'Sobreviviré'. "Esta canción quiere decir muchas cosas para mucha gente pero políticamente quiere decir que un de los dos no va a salir bien parado de este cara a cara y a uno de los dos se le va a hacer larga esta campaña".

Cree Redondo que si pierde Feijóo igual echa en falta el debate de RTVE del próximo lunes y si es Sánchez veremos que el combate y la victoria por puntos no le vale, necesita el KO para esos 400.000 votos.