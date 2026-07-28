INCENDIO BARCELONA
Los gritos desesperados de una vecina al ver que los cohetes en su pueblo originaban un incendio: ¿Estaba prohibida la pirotecnia?
Hablamos con una vecina de la comunidad y Bea de Vicente analiza qué dice la legislación
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La celebración de las fiestas patronales de Bagà (Barcelona) ha generado polémica después de que una vecina difundiera en redes sociales un vídeo en el que, alarmada, grababa el inicio de un incendio provocado por los fuegos artificiales. "¡Fuego! ¡Se sabía que habría fuego! ¡Se está incendiando!", se escucha en las imágenes.
Los vecinos, que aseguran vivir dentro de un parque natural, insisten en que no están en contra de las fiestas ni de las tradiciones, pero sí reclaman que se celebren con todas las garantías de seguridad. "Nos preocupamos cuando vimos que activaban la pirotecnia", explica Azucena, portavoz de un grupo de residentes, que asegura disponer de vídeos e imágenes del incendio y de restos de material pirotécnico que llegaron hasta los balcones.
"Es para meterles en una jaula"
La abogada Bea de Vicente ha sido especialmente crítica con la decisión de mantener el espectáculo pirotécnico. "Con las altas temperaturas y el riesgo extremo de incendios, es de pura lógica que no puede haber pirotecnia que pueda generar una combustión y una desgracia mayor. Es para meterles en una jaula", afirma. Además, recuerda que en Bagà está prohibido lanzar fuegos artificiales a menos de 500 metros de una zona forestal, salvo autorización expresa, y que esta puede revocarse si existe riesgo de incendio. "Con media España ardiendo, lo del castillo no era propio", sentencia.
En la misma línea, la escritora Ana Iris Simón señala que existen espacios donde la pirotecnia puede desarrollarse con mayor seguridad, como descampados. Por su parte, Azucena recuerda que algunos municipios ya han optado por aplazar estos espectáculos hasta que disminuya el riesgo de incendios.
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