Investigación Más Espejo: la venta ilegal de carnets de conducir

En esta organización se comprometen a dar el aprobado a sus clientes a cambio de una suma de dinero que ronda los 1.500 euros. Dinero que afirman, emplean también para pagar a sus contactos internos - se sobreentiende que en la DGT - encargados de conseguir los APTOS en los exámenes. En tan solo una semana y media aseguran que enviarán el carnet de conducir, totalmente en regla, a la casa de sus clientes.

Encontrar esta organización es tan sencillo como teclear unas palabras en internet, quienes prometen hacerlo todo a través de la Dirección General de Tráfico.

Cada miembro de la DGT exige cobrar una cantidad.

“A veces hay personas en la DGT que te dan el aprobado que cobran más, y hay veces que menos”. Esto es lo que nos cuenta un miembro de esta organización ilegal. Aseguran que las autoescuelas son conscientes de que hay alumnos matriculados que no se están examinando realmente.

Tan solo necesitan foto del DNI escaneado, y con sus contactos desde dentro de la propia DTG consiguen el APTO en los exámenes.

Los pagos son sin contacto personal

El dinero se entregará en dos plazos que se realizarán mediante transferencia bancaria o a través de Bizum, evitando el contacto con ninguna persona.

En esta investigación hablamos con una autoescuela que podría estar implicada, pero niegan cualquier vinculación a esta organización ilegal: "Nosotros siempre hemos pensado que esto era más bien una leyenda urbana". Entonces ¿quién los ayuda a conseguir estos carnets de conducir sin examen previo?

Tras desvelar estos datos, la autoescuela se pone manos a la obra para conocer quién esta lanzando estas "falsas" afirmaciones sobre ellos y estudia emprender acciones legales con la información que ha conseguido Espejo Público.

